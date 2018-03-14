Экс-премьер Франции: Мэй зашла слишком далеко с обвинениями в адрес РФ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй "зашла слишком далеко", обвинив РФ в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. С таким заявлением выступил экс-глава французского правительства Жан-Пьер Раффарен.

"Я считаю, что Тереза Мэй зашла слишком далеко в своей реакции, с которой она выступила, не дождавшись точных элементов, позволяющих выдвигать обвинения", - цитирует РИА Новости слова бывшего премьера Франции.

Раффарен считает, что сторонам необходимо воздерживаться от эскалации ситуации. Политик пояснил, что в РФ подобные обвинения со стороны Лондона рассматривают как "фактор насилия и агрессии западного мира против России".

Скрипаль и его дочь были найдены без сознания 4 марта в британском городе Солсбери. В правительстве Соединенного Королевства утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между РФ и США в 2010 году.