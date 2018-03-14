Экс-президент Южной Кореи стал фигурантом уголовного разбирательства

Бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака обвинили в коррупции. В среду экс-глава государства (2008-2013) даст в прокуратуре показания, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ли Мён Бак станет пятым южнокорейским лидером, ставшим фигурантом уголовного разбирательства. Из семи предыдущих президентов только двум не были предъявлены уголовные обвинения.

Ранее старший брат Ли Мён Бака - Ли Сан Дык получил 15 месяцев лишения свободы по делу о коррупции с участием крупнейшей в стране сталелитейной компании POSCO.

Напомним, 6 апреля суд вынесет решение по делу экс-президента Пак Кын Хе (2013-2017). Ей предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий и раскрытии государственной информации. Прокуратура потребовала для нее 30 лет тюрьмы.