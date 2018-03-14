Новости

Трамп заявил о возможном создании космических войск 05:58
В Приморье для обитателей тайги приготовили столовые 05:41
Премьер Японии заявил о непричастности к фальсификации документов 05:40
На Камчатке произошло землетрясение 05:36
Певицу Майли Сайрус обвинили в плагиате песни 05:33
В Хабаровском крае более 1000 человек остались без света 05:18
Эквадор выставил на торги четыре нефтяных и одно газовое месторождения 04:40
Американец проведет 45 лет в тюрьме за подготовку теракта 04:36
Экс-премьер Франции: Мэй зашла слишком далеко с обвинениями в адрес РФ 04:20
В Мексике полицейские фотографировались с полуобнаженными туристками 03:50
Пушков: "Нафтогаз" довел отношения с "Газпромом" до крайней точки 03:36
Экс-президент Южной Кореи стал фигурантом уголовного разбирательства 03:18
Директора контрразведки Австрии заподозрили в коррупции 02:59
Сербы назвали Путина самым популярным иностранным лидером 02:32
Американец признался в поддержке ДАИШ 02:02
В США арестовали троих подозреваемых в организации взрыва у мечети 01:47
В Венесуэле задержали экс-министра внутренних дел страны 01:26
Высоту орбиты МКС увеличили на 400 метров 01:21
Постпред РФ при ЕС: За делом Скрипаля не могли стоять российские власти 01:17
Опрос: 85 процентов украинцев недовольны зарплатой 01:00
Два человека погибли при крушении вертолета во Франции 00:46
В Италии из-за снаряда времен войны эвакуированы 20 тысяч человек 00:38
Сообщение о нападении собак на людей в Москве не подтвердилось 00:23
Возле Политехнического музея откроют амфитеатр 00:20
Пользователей Сети насмешил экспрессивный попугай - видео 00:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
14.03.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Счет в пользу рубля - четыре к двум

Текст: Тарас Фомченков
Сегодня рубль имеет шансы на ослабление в ходе утренних торгов, считает начальник аналитического департамента УК БК "Сбережения" Сергей Суверов. В разговоре с корреспондентом "Российской газеты" он предположил, что причиной этому может стать нефть, стоимость которой вчера вечером испытала давление со стороны роста добычи сланцевого черного золота в США.

"Думаю, нефть - это первая тема, которая потянет за собой рубль", - констатирует эксперт. Однако, по его мнению, до конца марта вряд ли стоит ожидать больших колебаний национальной валюты. Причин несколько.

Фото: depositphotos.com
К чему приведут рубль новые санкции и ставка ФРС США

Во-первых, Минфин сократил покупки валюты на 100 миллиардов рублей. Во-вторых, итоги президентских выборов, считают аналитики, добавят определенности и крепости рублю. В-третьих, рынок ожидает дальнейшее снижение ставки Центральным банком - а накануне всегда растет спрос на рублевые облигации, и это работает на укрепление нацвалюты. В-четвертых, налоговый период. Против же курса играют на данный момент нестабильность нефти и повышение ставки ФРС.

Вчера рубль ослабел к доллару и евро в ходе утренних торгов, но к вечеру поведение национальной валюты изменилось. Правда, немного, рубль смог несколько укрепиться к доллару и продолжал слабеть к евро на фоне нефти, стоимость барреля которой к 19:00 вечера по московскому времени опустилась до уровня в 64,54 доллара.

Официальный курс доллара на сегодня, 14 марта, составляет 56 рублей 94 копейки (укрепление на 33 копейки). За один евро дают 70 рублей 16 копеек (укрепление на 35 копеек).

Главное сегодня

Экс-премьер Франции: Мэй зашла слишком далеко с обвинениями в адрес РФ
Сербы назвали Путина самым популярным иностранным лидером
В Италии из-за снаряда времен войны эвакуированы 20 тысяч человек
Молдаване высказались против вступления в НАТО и объединения с Румынией
Пушков: "Нафтогаз" довел отношения с "Газпромом" до крайней точки