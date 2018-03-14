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14.03.2018 19:46
Рубрика: Экономика

Игры вокруг монополии

Нефтяников призвали не вестись на "безобидные" санкции
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7516 (53)
Российская нефтедобывающая отрасль живет под западными санкциями четвертый год, и за это время только улучшила показатели. Аналитики проверили, так ли безоблачно будущее ТЭК, каким оно выглядит сегодня, и пришли к выводу, что штиль обманчив. На некоторые технологии в России фактически действует монополия зарубежных компаний, что на горизонте 10-15 лет чревато резким падением добычи.

Таков вывод экспертов Энергоцентра бизнес-школы Сколково в исследовании о перспективах российской нефтедобычи. Сейчас в отрасли сформировались два "лагеря": одни считают, что санкции никоим образом не затронули отечественный ТЭК, другие - что ограничительные меры привели к коллапсу. Исследование демонстрирует, что истина, как всегда, посередине.

Сейчас падение добычи наблюдается в основном на действующих традиционных месторождениях, где пик производства пройден, рассказала старший аналитик энергоцентра по нефтегазовому сектору Екатерина Грушевенко. Это процесс естественный и не связанный с санкциями. Львиную долю выпадающих мощностей компенсировал ввод в разработку новых месторождений. Повышать производство можно также методами углубления нефтеотдачи, то есть стараясь больше выжать из обводненных недр или обратившись к разработке шельфа и трудноизвлекаемых запасов.

Фото: depositphotos.com
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Ввод новых месторождений - самый простой и удобный способ, им в основном и пользовались российские компании, однако санкции тем временем подорвали развитие проектов на шельфе, так как в разработке недр в основном должны были участвовать иностранные компании и подрядчики.

Лишь четверть нефтесервисного рынка в России приходится на нерезидентов, однако эти зарубежные компании сосредоточили в своих руках критически важные технологии. Речь идет о гидроразрыве пласта - неотъемлемом процессе стимуляции скважины в процессе добычи из сланцевых пород. Почти сразу после введения санкций правительство разработало "дорожные карты" импортозамещения, чтобы снизить долю импорта на горизонте пяти лет, однако из-за отсутствия данных федеральных ведомств в открытом доступе отследить динамику замещения технологий возможно лишь у отдельных компаний.

Энергоцентр разработал два сценарных прогноза добычи нефти. Первый - "базовый" - предполагает сохранение цен в диапазоне 50-60 долларов за баррель до 2025 года, новые санкции против ТЭК не вводят, но доступ к технологиям ограничен. Второй сценарий - "усиление санкций" - говорит сам за себя, но еще и предусматривает падение цен до 40 долларов, отсрочку или отмену ввода в разработку запланированных участков недр. К 2025 году в "базовом" сценарии добыча в стране составит 540 миллионов тонн, в "усилении санкций" - 505 миллионов. Небольшую разницу в сценариях (35 миллионов тонн) эксперты объяснили тем, что основная часть вводимых до 2025 года проектов уже профинансирована. В то же время к 2030 году разница вырастет до 55 миллионов тонн (480 против 425 миллионов тонн). 45 процентов выпадения мощностей придется на действующие месторождения.

Добыча нефти к 2030 году упадет по естественным причинам, но санкции могут ускорить процесс

Санкции не влияют на сегодняшний день - они влияют на завтра и отнимают послезавтра, подчеркнула директор энергоцентра Татьяна Митрова. В текущей операционной деятельности компании и правда чувствуют себя хорошо, несмотря на низкие цены, но это не должно вводить в заблуждение, так как формулировки санкций позволяют США и ЕС в случае необходимости трактовать их совершенно по-разному, что создает угрозу ускорения падения добычи. По наблюдениям Митровой, на отмену санкций компании не рассчитывают и занимаются импортозамещением, но в первую очередь надо разбить монополию зарубежных компаний на самую важную технологию - гидроразрыва пласта.

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