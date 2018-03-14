Эксперты рассказали, чем потепление климата опасно для россиян

Новости

В Сочи нашли объявленного в розык отчима пропавшей девочки 14:02
Лавров рассказал о намерении США навсегда закрепиться в Сирии 14:01
Чиновников Киргизии лишат права на банковскую тайну 13:56
Путин поздравил Меркель с переизбранием 13:55
Россия жестко предостерегла США от безответственных действий в Сирии 13:50
Посольство РФ в Лондоне запрашивает консульский доступ к дочери Скрипаля 13:44
Под Астраханью пограничники задержали 35 почтовых голубей из Чечни 13:43
В Киргизии на трассу сошла гигантская лавина 13:40
Песков призвал журналистов не поддаваться вранью 13:35
Названы лучшие малые города России для летнего отдыха 13:35
Проект "Всероссийская школьная летопись" выпустил первые книги 13:33
Опубликовано видео допроса обвиняемого в убийстве семьи в Крыму 13:24
Названы самые популярные госуслуги среди жителей Подмосковья 13:20
Загадочный кроссовер Renault сфотографировали на тестах 13:16
Эрдоган пообещал захватить Африн в ближайшие часы 13:15
В Кремле сообщили об ответных мерах, если RT лишат лицензии в Британии 13:14
В Кремле рассказали, как Путин проведет день после выборов президента 13:12
Собянин: Москва не планирует пока вводить платный въезд в центр Москвы 13:12
Главы пяти стран Центральной Азии проведут первую общую встречу 13:11
Ангелу Меркель переизбрали на четвертый срок 13:10
ПАОК временно исключен из Ассоциации европейских клубов 12:55
Спезназовцы России и Беларуси впервые проведут высотное десантирование 12:55
В Беларуси создали трехосный плавающий бронегрузовик 12:51
В Москве вырос прожиточный минимум 12:47
На острове в Кольском заливе поставят памятник Николаю Чудотворцу 12:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
14.03.2018 12:33
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Эксперты рассказали, чем потепление климата опасно для россиян

Текст: Оксана Грибанова

В Почвенном институте имени Докучаева в Москве представили доклад "Глобальный климат и почвенный покров России", в котором говорится, что потепление климата в стране приведет к росту лесных пожаров.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Россиянам пообещали теплую зиму в ближайшие годы

При этом их воздействие на окружающую среду выглядит тревожно, отметили эксперты. Так, рост температур спровоцирует затяжные сухие периоды, что впоследствии увеличит площадь и интенсивность лесных пожаров.

Кроме того, потепление может привести к "существенному увеличению эмиссий парниковых газов", передает РИА Новости.

Также ученые предупредили, что через несколько десятков лет степи могут вытеснить леса. Последним же может понадобиться сотни лет для того, чтобы заселить новые области.

Специалисты пояснили, что для тайги прогнозируемое однопроцентное увеличение горимости лесов ведет, в среднем, к уменьшению покрытых лесами земель на 8,4%.

Главное сегодня

Песков рассказал, как изменятся отношения с США при новом госсекретаре
Войска на западе России подняты по тревоге
В Кремле сообщили об ответных мерах, если RT лишат лицензии в Британии
"IQ человечества упал". Что россияне говорят о Стивене Хокинге
Экс-премьер Франции: Мэй зашла слишком далеко с обвинениями в адрес РФ