Эквадор выставил на торги четыре нефтяных и одно газовое месторождения

Эквадор выставил на торги для иностранных компаний четыре нефтяных и одно газовое месторождения. Власти республики намерены привлечь 800 миллионов долларов инвестиций.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Petroamazonas, речь идет о нефтяных месторождениях "Гуйабено Сансауари", "Осо", "Юралпа" и "Вланка Винита. Общая добыча на них составляет 36 тысяч баррелей сырья в сутки. Что касается газового месторождения "Амистад", то на нем добывают до 39 миллионов кубических футов "голубого топлива" в день.

Итоги торгов, как ожидается, будут подведены в июне.

В прошлом году Эквадор провел успешные торги по меньшим проектам, договорившись об инвестициях в 700 миллионов долларов.