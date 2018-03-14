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14.03.2018 15:52
Рубрика: Происшествия

ФСБ пресекла канал переправки сторонников "ИГИЛ" на Ближний Восток

Текст: Иван Петров
Федеральная служба безопасности совместно с МВД России пресекла канал переправки сторонников террористической группировки "Исламское государство" ("ИГИЛ", запрещена в РФ) в Сирию и Ирак. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

Канал организовали участники этнической преступной группы в Москве и Московской области. Рекруты переправлялись из России в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок. Кроме того, преступники промышляли незаконной легализацией в России мигрантов из Центральной Азии. Итогом спецоперации ФСБ стало задержание 60 граждан.

Фото: ФСБ России/ РИА Новости
В Калужской области задержаны участники "спящей ячейки" ИГ

Как пояснили в ФСБ, в ходе обысков были обнаружены три лаборатории по изготовлению поддельных документов, а также печати и штампы о пересечении государственной границы, бланки миграционных карт РФ, оригиналы и копии паспортов иностранных государств.

"Подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций", - подчеркнули в спецслужбе.

Информацию о задержании вербовщиков вчера подтвердили и в Мещанском суде Москвы. По словам пресс-секретаря суда Юлии Котоминой, трое задержанных были арестованы по ходатайству следствия. Они останутся под стражей до начала мая.

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В отношении арестованных возбуждены уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 "склонение, вербовка, вооружение или подготовка лица в целях совершения террористического акта", части 1 статьи 205.1 "склонение к террористической деятельности", а также части 2 статьи 205.5 УК РФ "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической".

Также в ЦОС ФСБ вчера рассказали о задержании в Калужской области четверых участников "спящей ячейки" исламистов. Ими оказались жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Установлено, что ячейку возглавлял эмиссар, прошедший боевую подготовку в Сирии в составе ИГИЛ. Он специально прибыл в РФ из зоны конфликта для организации террористической деятельности.

Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются, отметили в ФСБ. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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