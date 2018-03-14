Новости

В Сочи нашли объявленного в розык отчима пропавшей девочки 14:02
Лавров рассказал о намерении США навсегда закрепиться в Сирии 14:01
Чиновников Киргизии лишат права на банковскую тайну 13:56
Путин поздравил Меркель с переизбранием 13:55
Россия жестко предостерегла США от безответственных действий в Сирии 13:50
Посольство РФ в Лондоне запрашивает консульский доступ к дочери Скрипаля 13:44
Под Астраханью пограничники задержали 35 почтовых голубей из Чечни 13:43
В Киргизии на трассу сошла гигантская лавина 13:40
Песков призвал журналистов не поддаваться вранью 13:35
Названы лучшие малые города России для летнего отдыха 13:35
Проект "Всероссийская школьная летопись" выпустил первые книги 13:33
Опубликовано видео допроса обвиняемого в убийстве семьи в Крыму 13:24
Названы самые популярные госуслуги среди жителей Подмосковья 13:20
Загадочный кроссовер Renault сфотографировали на тестах 13:16
Эрдоган пообещал захватить Африн в ближайшие часы 13:15
В Кремле сообщили об ответных мерах, если RT лишат лицензии в Британии 13:14
В Кремле рассказали, как Путин проведет день после выборов президента 13:12
Собянин: Москва не планирует пока вводить платный въезд в центр Москвы 13:12
Главы пяти стран Центральной Азии проведут первую общую встречу 13:11
Ангелу Меркель переизбрали на четвертый срок 13:10
ПАОК временно исключен из Ассоциации европейских клубов 12:55
Спезназовцы России и Беларуси впервые проведут высотное десантирование 12:55
В Беларуси создали трехосный плавающий бронегрузовик 12:51
В Москве вырос прожиточный минимум 12:47
На острове в Кольском заливе поставят памятник Николаю Чудотворцу 12:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
14.03.2018 13:11
Рубрика: В мире

Главы пяти стран Центральной Азии проведут первую общую встречу

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

В Астане пройдет первый саммит глав постсоветских республик Центральной Азии. Практически все руководители стран региона, за исключением главы Туркменистана, соберутся в столице Казахстана в четверг, 15 марта. Официальный Ашхабад на встрече будет представлять спикер парламента (меджлиса) Акджа Нурбердыева. Ее участие подтвердил немногим ранее пресс-секретарь президента Казахстана Айдос Укибай. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон прибудет в Астану уже сегодня - в рамках официального визита.

Фото: Национальный банк Кыргызской Республики
Киргизскую банкноту признали самой красивой в Восточной Европе и СНГ

Официальные источники во всех без исключения странах региона утверждают, что в подобном формате переговоры не проводились. Лидеры постсоветских республик Центральной Азии встречались, чаще всего, либо на двусторонних площадках, либо в рамках саммитов других организаций - Евразийского союза, СНГ либо ШОС.

- Встреча пройдет по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, - заявил сегодня на брифинге в Бишкеке завотделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков. - Главы государств обсудят вопросы сотрудничества и безопасности, встреча будет способствовать укреплению политического диалога, научно-техническим, культурно-гуманитарным и торгово-экономическим связям.

Узбекские СМИ, в свою очередь, поясняют, что Шавкат Мирзиеев выступил с инициативой о проведении саммита в пятистороннем формате еще в сентябре 2017 года - на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После избрания президентом, он, напомним, заявил, что внешняя политика республики будет ориентирована на укрепление всестороннего сотрудничества с соседними странами. Остальные государства региона поддержали инициативу Ташкента, а Акорда (администрация президента Казахстана - прим. авт.) предложила площадку для первой встречи в Астане. Примечательно, что в день саммита в Казахстане состоится официальное открытие года Узбекистана.

"Особое значение имеет то, что пятисторонние переговоры пройдут в канун общего для всех стран Центральной Азии праздника Наурыз", - цитируют СМИ Казахстана (РК) пресс-секретаря президента РК Айдоса Укибая.

По словам завотделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияра Сыдыкова, встреча будет иметь консультативный характер. Президенты намерены проводить саммиты в подобном формате ежегодно - накануне крупных региональных мероприятий.

Главное сегодня

Песков рассказал, как изменятся отношения с США при новом госсекретаре
Войска на западе России подняты по тревоге
В Кремле сообщили об ответных мерах, если RT лишат лицензии в Британии
"IQ человечества упал". Что россияне говорят о Стивене Хокинге
Экс-премьер Франции: Мэй зашла слишком далеко с обвинениями в адрес РФ