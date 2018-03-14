Голодец: Повышение пенсионного возраста не обсуждается

Кабмин не обсуждает тему повышения пенсионного возраста в настоящий момент. Об этом сказала журналистам вице-премьер Ольга Голодец.

Вопрос возник в связи с тем, что по прогнозам Внешэкономбанка через три года может начаться постепенное повышение пенсионного возраста. Однако Голодец констатировала, что в прогнозе Минэкономразвития нет ничего подобного, а именно на него опирается правительство.

Тема повышения пенсионного возраста поднимается на разных уровнях периодически. Среди аргументов противников повышения: низкая продолжительность жизни россиян, закрытость рынка труда для людей старших возрастов.