Google запретит у себя рекламу криптовалют

Google планирует ввести у себя запрет на рекламу виртуальных валют, в том числе ICO (первичное публичное размещение токенов), обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле. Ограничения могут начать действовать уже с июня.

В компании сообщили, что некоторые из перечисленных продуктов можно будет рекламировать после сертификации компанией. Но этот вариант доступен только в ряде стран. Вариант сертификации для криптовалют не предусмотрен, передают РИА Новости.

Ранее в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с вводящей в заблуждение рекламой, аналогичный запрет уже ввел у себя Facebook.