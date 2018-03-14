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В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
14.03.2018 20:36
Рубрика: Экономика

Роботы ушли в поле

Инновации снижают затраты фермеров
Текст: Кира Камнева
Российская газета - Спецвыпуск №7516 (53)
По уровню развития технологий в сельском хозяйстве Россия занимает 15-е место в мире. А рынок информационно-компьютерных технологий в отрасли сейчас оценивается в 360 миллиардов рублей, рассказал на конференции "Точное земледелие 2018" в технопарке "Сколково" директор департамента развития и управления государственными информационными ресурсами минсельхоза Игорь Козубенко.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

К 2026 году, по его словам, объем рынка ИКТ в сельском хозяйстве должен вырасти, как минимум, в пять раз, в том числе за счет поддержки агростартапов. Минсельхоз работает в этом направлении со "Сколково", Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Фондом развития интернет-инициатив, помогая стартапам напрямую выйти на сельхозпроизводителя.

По данным J’son&Partners Consulting, в 2010 году в мире насчитывалось не более 20 высокотехнологичных компаний, работающих в сфере сельского хозяйства. Рынок венчурных инвестиций в сегменте составлял тогда 400 тысяч долларов. В 2013 году начался рост, и уже в 2016-м было проинвестировано более 1300 новых технологических стартапов. Каждый год создается более 500 стартапов, занимающихся технологиями в сфере АПК. В 2015 году венчурные инвестиции в сельскохозяйственную отрасль достигли исторического максимума и составили 4,6 миллиарда долларов. Самыми активными странами стали США, Китай, Индия, Канада и Израиль.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В Минсельхозе спрогнозировали рекордный рост экспорта продукции АПК

Сегодня в сфере агротехнологий в мире работает больше 4 тысяч компаний, отметил управляющий партнер венчурного фонда "Агротех I" Павел Данилов. В России таких компаний пока только 180, успешные примеры создания технологий для АПК есть среди резидентов "Сколково". Например, компания "Агротерра" устанавливает датчики мониторинга на полях, которые позволяют увеличивать урожай на 6,5-11,5 процента. Платформа "Робопроб" предлагает автоматизированный комплекс для сбора проб почвы, а подбирать удобрения с учетом особенностей почвы помогает система компании "Агроноут". Облачный сервис от "Проагротех" помогает эффективно управлять растениеводством.

Рынок информационно-компьютерных технологий в аграрной отрасли оценивается в 360 миллиардов рублей

По словам Данилова, венчурных сделок в сельскохозяйственной области в России пока очень мало. "Мы насчитали всего 11 инвестиционных сделок и 14 грантов, которые были выданы в основном фондом "Сколково", который и является основным инвестором. Инвестиционная стадия в России - это пока что посевная стадия и ранние раунды", - рассказал эксперт.

Участники конференции назвали цифровизацию одним из главных векторов развития сельского хозяйства во всем мире. Перед отраслью стоит задача интегрировать разрабатываемые технологии в бизнес-практику. "Подобная интеграция невозможна без привлечения искусственного интеллекта, систематизации больших баз данных, их объемы растут в геометрической прогрессии", - отметил вице-президент, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий фонда "Сколково" Руслан Камалов. По его словам, наступает новая эра digital farming - цифрового земледелия. Точное земледелие невозможно без использования беспилотников и космических спутников, поэтому, по мнению Камалова, можно вводить термин "агронавтика".

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За повсеместное внедрение цифровых технологий в аграрном секторе выступает и минсельхоз, заверил Игорь Козубенко. Цифровизация, по его словам, позволит повысить рентабельность сельхозпроизводства за счет точечной оптимизации затрат и более эффективного распределения средств. "Внедрение цифровой экономики позволяет снизить расходы не менее чем на 23 процента", - добавил он. Отказ от новых технологий, наоборот, может привести к потере до 40 процентов урожая.

В то же время в российском аграрном секторе сегодня работают вдвое меньше ИТ-специалистов, чем в странах с традиционно развитой отраслью АПК. По словам Козубенко, отечественному сельскому хозяйству сегодня необходимо около 90 тысяч ИТ-специалистов. Для решения этой задачи в крупнейших аграрных вузах с прошлого года открыты кафедры цифровизации сельского хозяйства, которые будут готовить кадры для этой области.

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В конце 2017 года минсельхоз предложил включить сельское хозяйство в госпрограмму цифровой экономики. Сейчас больше всего технологии используются в переработке, а, например, в растениеводство почти не интегрированы. Только 10 процентов пашен обрабатываются с использованием методов точного земледелия. Как отметил Игорь Козубенко, на уровне государства цифровая экономика должна строиться исходя из долгосрочного прогноза развития мировых рынков и внутреннего потребления страны. Для этого необходимо обладать полной, объективной и достоверной информацией о текущем состоянии сельского хозяйства. В минсельхозе создан аналитический центр, взаимодействующий с учреждениями, ведомствами и информационными системами всех уровней. Он занимается мониторингом состояния земель сельхозназначения, аккумулирует информационные потоки со всей страны, анализирует потенциальные риски и выдает прогнозы, способные повысить конкурентоспособность российского АПК на мировом рынке.

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