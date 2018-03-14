"IQ человечества упал". Что россияне говорят о Стивене Хокинге

14.03.2018, 10:46 Текст: Антон Благовещенский

Смерть знаменитого ученого и популяризатора науки Стивена Хокинга стала шоком для всех, кто хоть сколько-нибудь интересовался физикой и устройством нашей Вселенной. О кончине Хокинга стало известно утром в среду, 14 марта, и социальные сети буквально взорвались от потока сообщений.

Умер физик-теоретик Стивен Хокинг
Самые известные заявления и "страшилки" Стивена Хокинга

RG Digital узнал, что говорят о великом ученом российские пользователи интернета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В возрасте 22 лет Стивену Хокингу поставили диагноз боковой амиотрофический склероз. Эта болезнь постепенно лишает человека способности двигаться. Несмотря на тяжелейший недуг, ученый, который со временем оказался практически полностью парализованным, написал множество книг, которые посвятил устройству Вселенной, уделив особое внимание черным дырам. Одна из наиболее известных его книг - "Краткая история времени".

Невозможность покинуть инвалидное кресло не мешала Хокингу вести активный образ жизни. Он выступал на конференциях, используя специальный синтезатор речи, сыграл самого себя в сериале "Теория большого взрыва" и даже общался с пользователями интернета, отвечая на их вопросы.

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