"IQ человечества упал". Что россияне говорят о Стивене Хокинге

Смерть знаменитого ученого и популяризатора науки Стивена Хокинга стала шоком для всех, кто хоть сколько-нибудь интересовался физикой и устройством нашей Вселенной. О кончине Хокинга стало известно утром в среду, 14 марта, и социальные сети буквально взорвались от потока сообщений.

RG Digital узнал, что говорят о великом ученом российские пользователи интернета.

Умер Стивен Хокинг. Если вы когда-либо задавались вопросом, что может являться настоящей потерей для человечества, то вот она. — мистер суетливые штаны (@ethan_nikelsky) 14 марта 2018 г.

Сегодня умер Стивен Хокинг. Человек, который смотивировал меня выбрать физику в качестве экзамена. У меня внутри все от боли сжимается. Просто не могу в это поверить. Очень хочется плакать. — Саня Резвая (@_rezvaya_) 14 марта 2018 г.

Стивен Хокинг 🙏🏼

Величайший ученый и символ преодоления физических границ невероятной силой пытливого ума. Судьба сыграла с ним злую шутку, а он посмеялся и дал ей пять.

Пусть теперь Хокинг ушел, но Вселенная его бессмертна.

Спасибо. — Not Your Baby (@orayevskaya) 14 марта 2018 г.

Хокинг, конечно, был великим.

Человек, который навсегда останется примером того, что ум, сила воли и дух сильнее бренного тела. — NeuroLynx (@NeuroKittenZ) 14 марта 2018 г.

Сегодня умер Стивен Хокинг... Суммарный IQ человечества упал на 10%.

Земля пухом, гений... — Vladimir Srndalčević (@vladius_srb) 14 марта 2018 г.

Выражение "утро добрым не бывает" особенно верно,когда день начинается с новости о смерти величайшего ума человечества. Стивен Хокинг, Ваше имя не будет забыто никогда. — Лидия Спанджен (@DusyA_03) 14 марта 2018 г.

Очень жаль

Стивен Хокинг

Огромнейшей романтики был человек — Дрыся и кванты (@drysyaRF) 14 марта 2018 г.

В добрый путь, Стивен Хокинг.

Спасибо за бесконечный поток мыслей высший замысел.

Не хватает слов #RIPStephenHawking — Тисовая улица (@Lumos_Dobby) 14 марта 2018 г.

Жаль, что Стивен Хокинг больше не напишет ни одной книги про вселенную — Bulat Abdrakhmanov (@bulat_abdrkhmnv) 14 марта 2018 г.

Стивен Хокинг ушёл изучать просторы тёмной материи — YM (@cldntn) 14 марта 2018 г.

Умер Стив Хокинг. Именно сегодня мы проходили вселенную по истории. Мне очень жаль его — °ЛØРĚТТИ°🤙🏾 (@1D_L0ve69) 14 марта 2018 г.

Хокинг смог. Надеюсь, ему дадут управление одним из серверов информационного поля Вселенной. — Valery Ledovskoy (@Goudron) 14 марта 2018 г.

Стивен Хокинг умер... баланс здравого смысла и интеллекта на Земле сместился не в лучшую сторону... — sokovka (@sokkasonita) 14 марта 2018 г.

Скончался Уильям Стивен Хокинг...

Величайший ученый последних лет.

Его мужество, терпение, пытливый ум достойно уважения..

Настоящая потеря для науки. pic.twitter.com/UBjgUQODJh — Snoopy_SH (@Snoopy_SH) 14 марта 2018 г.

Сегодня, 14 марта, в 1879 году родился Альберт Эйнштейн.

Сегодня отмечают день числа Пи.

Сегодня умер Стивен Хокинг.

Я надеюсь, он сейчас сидит с Эйнштейном и обсуждает это самое число Пи. — Inuya (@keilan03) 14 марта 2018 г.

В возрасте 22 лет Стивену Хокингу поставили диагноз боковой амиотрофический склероз. Эта болезнь постепенно лишает человека способности двигаться. Несмотря на тяжелейший недуг, ученый, который со временем оказался практически полностью парализованным, написал множество книг, которые посвятил устройству Вселенной, уделив особое внимание черным дырам. Одна из наиболее известных его книг - "Краткая история времени".

Невозможность покинуть инвалидное кресло не мешала Хокингу вести активный образ жизни. Он выступал на конференциях, используя специальный синтезатор речи, сыграл самого себя в сериале "Теория большого взрыва" и даже общался с пользователями интернета, отвечая на их вопросы.