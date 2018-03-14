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14.03.2018 17:42
Рубрика: Общество

Исследование: Студенты престижных вузов мало спят и не сидят на диетах

Текст: Ирина Ивойлова
Студенты престижных вузов не сидят на диетах, спят меньше 7 часов в сутки и раз в год ходят к стоматологу. Исследователи РУДН провели опрос среди студентов, посвященный отношению к здоровью. Для сравнения они взяли студентов МГУ и РУДН.

Выяснилось, что в среднем студенты болеют два раза в год, к врачам при этом обращаются только 63 процента, около 18 процентов лечились самостоятельно, остальные, видимо, вообще не принимали никаких мер. В отличие от старшего поколения молодежь гораздо чаще посещает стоматологов. Хотя бы раз в год к стоматологу на осмотр приходят почти 70 процентов студентов. Только 4 -5 процентов никогда не были у врача.  (А когда в кабинете дантиста были вы?) По мнению врачей на здоровый сон должно приходиться не менее 7-8 часов в сутки. Не у всех студентов это получается. В МГУ спать больше 7 часов в сутки могут себе позволить только 15 процентов опрошенных. В РУДН таких 38 процентов!

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Три четверти студентов не придерживаются диеты, но стараются соблюдать общие рекомендации по питанию. Каждый третий отдает предпочтение овощам, 16 процентов - кашам, 11 процентов предпочитают фрукты, 10 процентов - мясоеды.

Примерно две трети студентов и в МГУ, и в РУДН стараются завтракать каждый день. Но в МГУ больше тех, кому удается перекусить только два раза в день, чем в РУДН (24 процента против 19). Три-четыре раза в день, как положено, перекусывают 65 процентов студентов РУДН, в МГУ таких только 60.   

Были в анкетах вопросы о эмоциональном состоянии и вредных привычках. Оказалось, что большая часть студенчества воспринимает жизнь со знаком плюс. 27 процентов сказали, что за последнюю неделю чувствовали себя счастливыми все семь дней. Тем не менее, 6 процентов признались, что ежедневно испытывали чувство одиночества, а 9 сказали, что всю неделю у них не было сил что-либо делать.  

Каждый четвертый студент МГУ и каждый второй в РУДН вообще не употребляют спиртного. Очень редко позволяют себе выпить 43 процента студентов МГУ и 31 процент в РУДН. Речь в большинстве случаев идет о пиве. Нынешние студенты мало курят. В МГУ лишь 13 процентов любителей никотина, а в РУДН - 29 процентов.

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