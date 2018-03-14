Ювелирная промышленность России вышла из кризиса

Ювелирная промышленность России впервые с 2014 года перешла в стадию медленного, но верного роста: производители выпускают все больше золотых, а не бюджетных серебряных украшений, замедлились темпы падения среднего веса изделия. Пробирная палата России надеется, что с восстановлением экономики отечественные ювелиры наконец нарастят и экспорт украшений.

За последний год использование золота в ювелирной промышленности выросло на 10,5 процента, серебра - упало примерно на пять процентов. Всего в России опробировали и заклеймили золотых украшений почти на 56 тонн (исключая иностранные изделия) и серебряных - на 139 тонн, следует из данных Пробирной палаты.

"Мы наконец переломили тренд падения, это подтверждают и в рознице, - говорит заместитель председателя правления Ассоциации ювелиров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Вадим Серов. - В серебре объем заклейменных изделий упал, но это в пределах погрешности. Отчасти падение обусловлено тем, что ранее происходила переориентация ювелиров с золота на серебро, теперь наблюдается обратный процесс".

Основная причина - улучшение общей экономической ситуации в стране и рост реальных располагаемых доходов населения, считает эксперт. Тем не менее серебро в целом сохраняет свою нишу. "Полагаю, что оба сегмента будут постепенно расти, но золото будет немного обгонять серебро. Надеюсь на рост в пределах 10-15 процентов в этом году", - говорит Серов.

Средний вес золотого ювелирного изделия в России по итогам 2017 года вновь упал, но не так сильно - до 1,9 грамма (в 2013 году он составлял 2,6 грамма). Это компенсация отсутствия финансовой возможности потребителя покупать более дорогие украшения. Предприятия просто подстроились под особенности спроса. Серов надеется, что в этом году облегчения изделий не произойдет - может быть, даже будет рост, в том числе потому что технологически производить столь легкие изделия неудобно.

Экспорт золотых изделий все еще показывает отрицательную динамику: в 2015 году вывезено примерно 2,5 тонны, в 2016-м - тонна, а в прошлом году - менее полутонны. Динамика экспорта следует исключительно за спросом, и участники рынка сходятся во мнении, что для успешного выхода на западные рынки необходимо производить то, что там покупают, то есть менять ассортимент.

Больше всего золотых украшений вывезли в 2014 году - около 18 тонн, рассказал "Российской газете" заместитель руководителя Пробирной палаты Дмитрий Замышляев. Тогда драгоценности экспортировали не только как ювелирные изделия, но и как драгоценный металл, уходя от уплаты НДС. "Мы тоже заметили эту странную динамику. Складывалась ситуация, когда объем экспорта существенно превышал экономически востребованный, и правоохранительные органы использование этой схемы пресекли", - напомнил он.

"Если посмотреть на государства, куда российские производители вывозят ювелирные украшения из золота, то станет ясно, что основной потребитель - это страны бывшего СССР (Молдавия, Прибалтика). Также это Германия, Швейцария, Австрия, Франция, - говорит Дмитрий Замышляев. - Надеюсь, что в следующем году начнется рост объемов вывоза изделий. Предпосылки складываются из объективных экономических факторов. Остальное зависит от маркетинговой политики конкретных компаний".

С динамикой импорта наоборот: пик падения пришелся на 2016 год, когда ввоз составил около полутора тонн, а в 2017-м произошел рост на 70 процентов - до 2,5 тонны на фоне роста спроса. Ведь золото в России всегда было и средством накопления, и красивым подарком, напоминает Вадим Серов.

Растет вывоз и аффинированного золота, причем существенно - в 2,5 раза, до 56,6 тонны. Это, как правило, слитки, экспортируемые банками. Самым "урожайным" в плане экспорта был 2013 год, когда за рубеж ушло около 128 тонн, после чего показатель стал резко снижаться, рассказывает Замышляев: в 2014-м - 75 тонн, в 2015-м - 39 тонн, в 2016-м -всего 22 тонны. Экспорт при этом не коррелирует с добычей, которая в последние десять лет в России растет.

В 2014 году резкое падение экспорта объяснялось активизацией закупок со стороны Банка России: тогда он приобрел у отечественных золотопромышленников 170 тонн при общем производстве золота на уровне 288 тонн. Правда, этот фактор оказал весомое значение лишь раз. В 2017 году ЦБ приобрел уже 224 тонны, тем не менее экспорт вырос. Причину Пробирная палата видит в изменении рыночной конъюнктуры: вероятно, собственники слитков ждали более высоких биржевых цен, но прогнозы не оправдались, поэтому товар решили реализовать.

Особенно активен в плане экспорта золотых слитков в 2017 году был банк ВТБ, который массово вывозил золото в Азию, демпингуя (снижая премии на поставку металла), говорит аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Цель таких действий остается загадкой для прочих участников рынка. Пока банкам гораздо выгоднее продавать золото ЦБ, чем отправлять его на экспорт, так как премии остаются минимальными. Учитывая, что регулятор, скорее всего, сохранит закупки в резервы в этом году, Лукичева ожидает умеренный экспорт аффинированного золота.

30 процентов составляет доля фальсифицированных камней-вставок, перемещаемых на территории стран - участниц ЕАЭС

Несмотря на восстановление ювелирного рынка, все еще наблюдается переориентация производства с драгоценных на полудрагоценные камни, подчеркивает Серов. Участники рынка говорят, что учащается и подмена драгкамней на синтетику. Их перемещение внутри единого таможенного пространства ЕАЭС контролировать невозможно, впрочем, как и легальную продукцию, так как пока нет единых регламентов и законов о перемещении камней через границы государств - членов ЕАЭС. Официальной статистики нет, но сертификационные и геммологические центры сходятся во мнении, что доля нелегальной продукции доходит до 30 процентов. Речь идет в том числе о крашеном стекле.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы в 2018 году решить вопрос ужесточения ответственности за нелегальное перемещение камней внутри ЕАЭС и за выявление фальсификата. Проблема в том, что пока этот вопрос никак не урегулирован. Если в случае с ювелирным изделием из драгоценного металла гарантией качества продукции является клеймо, то в случае с камнем такой гарантии не существует", - говорит эксперт. В теории ставить клеймо любого размера на драгоценный камень научились в ФГБНУ "Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов", однако такую методику ни один ювелир не опробовал.

В одном из российских институтов научились ставить наноклеймо на драгоценные камни, чего ювелиры еще не делали

Другой путь - контроль за качеством камней без клеймения, после создания единой информационной системы (о начале ее формирования в России было объявлено минувшей осенью). Все участники общего рынка ЕАЭС, передав данные об изделиях или получив их через систему, смогут отследить, по какой цепочке в магазин попала фальсифицированная продукция. Прослеживаемость конкретного товара будет привязана к количественно-весомым характеристикам, а также к информации, кто и у кого перекупил изделие, пояснил Серов. Если попался поддельный камень - можно проследить, в каком звене произошла подмена.