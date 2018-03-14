Гипертоническая болезнь и сахарный диабет второго типа - из самых распространенных заболеваний. По количеству осложнений и смертей они опережают все остальные. К тому же они нередко в одной связке: гипертонию сопровождает диабет, а диабет не обходится без гипертонии. Суть этой связи скрыта от нас. Знаем, что связь существует. Но распознать ее тонкости, тем более причину, пока не дано. А вот основатель и руководитель клиники Александр Шишонин утверждает, что ответы на эти вопросы есть.

- Работая с пациентами, страдающими этими заболеваниями, удалось выявить скрытую причину этого феномена, - рассказывает Александр Юрьевич. - Чтобы понять и осознать суть явления, обратимся… к анатомии шейного отдела позвоночника. Дело в том, что внутри, прямо через отверстия в позвонках проходят правая и левая позвоночные артерии, которые доставляют кровь от сердца в ствол головного мозга. А что такое ствол мозга? Это структура, которая управляет всеми без исключения автоматическими процессами организма: поддерживает постоянство внутренней среды, баланс всех веществ, осуществляет тончайшую клеточную регуляцию, следит за дыханием, давлением, пульсом и так далее. Как вы думаете, что будет происходить с организмом, если, не дай Бог, нарушится поступление крови в нашу систему автоматической регуляции - ствол головного мозга?

Правильно: все процессы в организме начинают выбиваться из-под контроля. Нарушается оптимальное уравнение! В первую очередь на нарушение поступления крови по позвоночным артериям реагирует самый чувствительный отдел ствола мозга "ромбовидная ямка". А это центр регуляции деятельности сердца и сосудов. Реакция простая: надо компенсировать сниженный кровоток. "Ромбовидная ямка" отдает сердцу приказ о повышении давления. Если позвоночные артерии остаются пережатыми долгое время (месяцы и годы), то развивается устойчивая гипертония!

Несмотря на то что сердце в такой ситуации работает с колоссальной перегрузкой, мозгу все равно постоянно не хватает кислорода, а значит, и энергии. В такой-то момент и включается в помощь еще один автоматический орган ствола мозга - гипоталамус. Гипоталамус управляет всеми железами внутренней секреции. Он дирижер гормонального баланса. Он начинает постепенно изменять баланс гормонов (инсулина, глюкагона и др.). Изменять таким образом, что в крови растет количество сахара, который, поступая в мозг, обеспечивает его подпитку энергией. Так к уже имеющейся у пациента гипертонии присоединяется сахарный диабет второго типа.

Что вызывает столь длительное и стойкое нарушение прохождения крови по позвоночным артериям к стволу мозга?



Александр Шишонин: Повторюсь: позвоночные артерии несут кровь от сердца к стволу мозга, проходя при этом через отверстия в позвонках. Так вот: единственной причиной нарушения поступления крови и оказались позвонки: они смещаются и зажимают артерии.

Так все просто?

Александр Шишонин: Представьте себе! Не случайно же считают, что самые эффективные решения нередко самые простые. Так и здесь. Мы вылечили от гипертонии и сахарного диабета II типа тысячи пациентов. Как? Лишь устраняя смещение позвонков, что приводит к освобождению позвоночных артерий. А заболевание, при тяжелом осложнении которого смещаются позвонки, называется шейный остеохондроз. Он тот скрытый враг, вызывающий гипертонию и диабет. Он постепенно и незаметно убивает миллионы людей.

Комментарий

Заманчивая простота. Сложно в нее поверить. А вот как прокомментировал ситуацию известный кардиолог член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.

- ВОЗ, - сказал Симон, - признает артериальную гипертензию главной причиной преждевременной смерти во всем мире. По прогнозам, в 2025 году более 1,5 миллиарда людей в мире будут жить с постоянно или периодически повышенным артериальным давлением, что значительно увеличивает вероятность инфаркта или инсульта. И сахарный диабет наступает семимильными шагами, принимая характер эпидемии. Причем большинство жизнеугрожающих проблем у диабетиков вызваны не столько высоким уровнем сахара, сколько теми же сердечно-сосудистыми осложнениями - инфарктом миокарда и инсультом. У этих состояний во многом схожая причина или, по крайней мере, множество общих механизмов развития и прогрессирования. Повышение артериального давления вызывается в первую очередь нарушением регуляции сосудистого тонуса наряду с увеличением жесткости артерий. При этом основную "нагрузку" принимает на себя эндотелий - внутренняя выстилка всех кровеносных сосудов. Суммарная длина всех сосудов человеческого организма более 80 000 км (в 2 раза длиннее экватора). А площадь эндотелия - более 5000 кв. м.

И этот эндотелий - самый большой эндокринный орган, принимающий важнейшее участие как в регуляции артериального давления, так и поддержании нормального уровня глюкозы, помогая клеткам и тканям нормально ее усваивать.

В организме множество защитных механизмов, позволяющих компенсировать различные, в том числе самые серьезные нарушения жизненных функций. То же касается и кровоснабжения головного мозга, который получает кровь по 4 основным артериям (двум сонным и двум позвоночным). И нередко нарушение кровотока по одной, двум или даже трем из них может протекать незаметно, в том числе не приводя к повышению артериального давления. Равно так же наблюдаются серьезные сужения или даже полное закрытие сонных артерий при практически полном отсутствии каких-либо жалоб или симптомов. Что касается диабета, тут проблем еще больше - это и ожирение, и неправильный образ жизни, и употребление в пищу большого количества углеводов, и хронический стресс.

Скорее всего, эти два состояния начинают развиваться параллельно, но до определенного момента одно из них "опережает" второе, иногда на много лет, но все чаще совсем ненадолго. Потому важно всестороннее обследование пациентов для выбора наиболее оптимального и безопасного способа лечения.

P.S. Вот такой комментарий. Не исключено, что таким способом избавления от этих двух врагов и является предложенная Шишониным методика коррекции шейного отдела позвоночника. А в домашних условиях поможет предложенная им гимнастика для шеи.