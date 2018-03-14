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Рубрика: В мире

Двести лет по четвергам

Сержант роты швейцарских гренадеров - о том, как отдыхают настоящие джентльмены
Текст: Владимир Снегирев (Женева)
Российская газета - Неделя №7517 (54)
В четверг вечером в ресторане, расположенном неподалеку от центра Женевы, стоял дым коромыслом. Компания подвыпивших мужчин, аккомпанируя себе ударами кулаков по столу, распевала старинную военную песню. Другая группа, расположившись у барной стойки, травила развеселые анекдоты - раскаты смеха были слышны на улице. И с наступлением темноты к дверям этого заведения тянулись новые клиенты, причем все они были исключительно мужского пола.
"Старые гренадеры" - непременные участники всех крупных национальных праздников в Швейцарии. Фото: Фото из архива клуба "Старые гренадеры" "Старые гренадеры" - непременные участники всех крупных национальных праздников в Швейцарии. Фото: Из архива клуба "Старые гренадеры"
"Старые гренадеры" - непременные участники всех крупных национальных праздников в Швейцарии. Фото: Из архива клуба "Старые гренадеры"

Нет, это совсем не то, что вы подумали. Женщинам вход сюда действительно запрещен, но причина вполне уважительная: в этом скромном доме обосновался клуб "Старые гренадеры", и по четвергам именно эти джентльмены позволяют себе под рюмочку отвести душу. Причем если учесть, что общество основано 269 лет назад (!), то этим бравым ребятам есть что вспомнить, о чем поговорить.

Фото: Из архива Х. Апфольтерера
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Да, "гренадеры" - одно из самых древних военно-исторических объединений Европы. Этот, как сейчас принято говорить, кружок по интересам возник на патриотической волне в середине XVIII века, избрав своим девизом слова: "Отечество. Семья. Дружба". И ведь не промахнулись с этим девизом основатели: сколько времени прошло, а ни одно из трех слов девальвации не подверглось. Даже в период французской оккупации "гренадеры" продолжали встречаться, правда, делали это тайно.

Я стал их гостем в связи с тем, что представители клуба примут участие в Международном фестивале "Спасская башня", они продемонстрируют приемы обращения со старинными мушкетами, покажут построения, а их музыканты грянут те самые военные марши и песни, что по четвергам звучат в гренадерском ресторане.

47-летний Пол Брон занимает одну из руководящих должностей в Министерстве обороны Швейцарии, однако здесь он всего лишь сержант роты гренадеров, чем очень гордится. Пол хорошо говорит по-русски, много раз был в Москве, он и стал моим гидом в этот незабываемый вечер.

Сначала мы отправились по закоулкам того дома, где расположен клуб. В гостиной он обратил мое внимание на стенд с разноцветными карточками: на них указаны имена и фамилии всех членов этого достопочтенного заведения. Всего таких карточек - чуть больше тысячи. Средний возраст гренадеров - за пятьдесят лет, а самому пожилому на сегодня - девяносто два. Больше сотни - отец с сыном, хотя есть и целые династии: дед - отец - сын.

К ресторану примыкает большой зал со сценой, где проходят все крупные собрания членов клуба, кстати говоря, иногда, например в Рождество, здесь устраиваются семейные праздники с приглашением жен.

На Красной площади гренадеры дадут залп из тридцати двух ружей

Но самое интересное - в подвале. Здесь у них устроен самый настоящий арсенал, хранилище старинных мушкетов, сабель, гренадерской амуниции. Все ружья в исправном состоянии - бери и стреляй, хотя им без малого двести лет. Эти мушкеты были сняты с вооружения в конце XIX века и тогда же переданы армией на бессрочное хранение клубу. Длина такого "ствола" 1 метр 49 см, вес четыре кг. Пол достал откуда-то пакетик с порохом, показал, как надо заряжать мушкет, пояснил:

- Мы все это продемонстрируем зрителям на Красной площади и произведем одновременный залп из тридцати двух ружей. Холостой, конечно.

- Вы, что же, и порох с собой привезете? - удивился я.

- Нет, порох будет русский.

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Здесь же, в подвале, есть тир, комната для хранения музыкальных инструментов и барабанов. В Москву кроме гренадерской роты приедут тридцать музыкантов и двадцать два барабанщика - шоу обещает быть красочным.

- Насколько я знаю из исторических источников, раньше в гренадеры отбирали исключительно сильных и рослых мужчин, ведь им предстояло метать в противника гранаты. А как у вас с этим делом? Есть ограничения?

- Вы правы, прежде существовали довольно жесткие требования. Это была элита войск. Кстати, кроме умения читать, писать, обладания отменным здоровьем кандидат в гренадеры не мог быть рыжим.

- Это почему? - Я отчего-то обиделся за Чубайса.

Их форма, оружие, амуниция остаются неизменными более двух веков. Фото: Из архива клуба "Старые гренадеры"

- Тогда рыжие считались слабаками. Но у нас - демократия. Если ты законопослушный гражданин Швейцарии, перешагнул рубеж восемнадцать лет и у тебя есть два поручителя из числа старых членов клуба, то добро пожаловать в гренадеры. Двести франков - вступительный взнос, еще триста - ежегодная плата.

- И что человек получает взамен? Кроме старинной формы и древнего ружья?

- Возможность дружеского общения. Вы же видели, какая теплая атмосфера царит на наших встречах. Внутри общества "Старые гренадеры" есть еще масса маленьких клубов по интересам: стрелковый, подводников, гребцов, фанатов старых автомобилей, любителей игры в пинг-понг и петанк, картежников, курильщиков сигар. Но все же самые главные подразделения - это рота гренадеров, взвод саперов, оркестр и группа барабанщиков. Слава об их публичных выступлениях разнеслась далеко за пределы Альп, гренадеры шагали по площадям и брусчаткам Китая, Аргентины, Канады, Италии, Франции.

...Тут у Пола зазвонил мобильный телефон. И знаете, каким оказался этот рингтон? "Прощание славянки" - вот какой неожиданный музыкальный привет прозвучал в центре Женевы, подсказав мне следующий вопрос:

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Какие сюрпризы вы готовите для фестиваля "Спасская башня"?

- О, даже не сомневайтесь - они будут, мы очень ответственно готовимся к своей второй поездке в Москву. Первая состоялась четыре года назад, и мы были потрясены радушием москвичей, их душевностью и открытостью. А какая удивительная атмосфера царила за кулисами этого грандиозного праздника! Рядом с нашей палаткой был шатер оркестра ВМФ России, его дирижер прекрасно говорил по-французски, у нас было замечательное общение.

Похоже, что и в этом году общение будет ничуть не хуже. Причем на взаимной основе.

Кстати

Швейцарская Конфедерация, которая традиционно считается чуть ли не самым миролюбивым государством в мире и традиционно соблюдает нейтралитет, тем не менее очень много внимания уделяет вопросам своей обороны. Каждый гражданин мужского пола обязан пройти обязательную воинскую повинность. Все мужчины в возрасте до 50 лет считаются резервистами, держат дома боевое оружие и в случае необходимости могут в течение двух суток развернуться в армию численностью более полутора миллионов штыков.

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