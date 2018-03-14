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14.03.2018 18:45
Рубрика: В мире

Кандидат в премьеры Италии пообещал бороться за отмену санкций против РФ

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: Нива Миракян Фото: Нива Миракян
Фото: Нива Миракян

Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини, впервые выступая в качестве кандидата в премьеры страны от правоцентристов, официально подтвердил намерение бороться за отмену антироссийских санкций, а также подчеркнул заинтересованность Италии в развитии отношений с Россией.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"Я считаю санкции Евросоюза безумием. Если я возглавлю правительство, то буду бороться за отмену санкций в Брюсселе", - подчеркнул лидер "лигистов" во время встречи с иностранными журналистами в Ассоциации иностранной прессы в Риме.

Маттео Сальвини также подчеркнул, что он не принадлежит к тем политикам, которые меняют мнение в зависимости от ситуации. Несмотря на его нынешнее положение кандидата в премьеры, Россия для Сальвини по-прежнему является страной, с которой Италия должна строить плодотворные двусторонние отношения.

"Полагаю контрпродуктивным ругаться с нашим соседом. В интересах Италии поддерживать хорошие отношения с Россией, а также в интересах Евросоюза, при посредничестве Италии, возобновление отношений с Россией. Жду не дождусь, когда мы снова будем дружить с Россией", - отметил Сальвини, напомнив, что в культурном, геополитическом, историческом и географическом смысле Россия имеет много точек пересечения с Европой.

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