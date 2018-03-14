Количество проверок школ сократится на треть

Новости

Эксперты рассказали, чем потепление климата опасно для россиян 12:33
На Ставрополье военные нашли раненых с помощью "Стрельца" 12:32
Объем выдачи ипотеки в феврале вырос в 2 раза 12:18
Google запретит у себя рекламу криптовалют 12:14
Медики Северного флота отбили пациентов со стрельбой 12:13
Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии 12:05
90-летней жительнице Тюмени вернули зрение после 10 лет слепоты 11:59
Косачев: Наблюдать за выборами президента России приедут 6 международных организаций 11:55
Рязанский СК проверит смерть женщины после удаления зуба 11:54
В Сочи объявили в розыск отчима пропавшей в лесу девочки 11:52
НАТО не запустит статью о коллективной обороне после обвинений Лондона 11:50
В промзоне Петербурга вспыхнул крупный пожар 11:48
Телескоп Hubble запечатлел слияние галактик 11:47
Суд арестовал троих обвиняемых в переправке сторонников "ИГ" в Сирию и Ирак 11:45
На МЦК проведут масштабное обновление навигации 11:45
Ученые MIT рассказали о запуске термоядерного реактора 11:34
Под Петербургом грузовик насмерть сбил пешехода 11:33
Ученые объявили о приближении к Земле магнитной бури 11:21
Лидер мексиканских выборов пошутил про российскую поддержку 11:20
В Петербурге школьник ранил ножом одноклассника 11:16
В Минобрнауки обсудили создание мест для детей в яслях 11:10
АСВ направило более 1,8 триллиона рублей на санацию банков в 2017 году 11:10
Во Львове устроили взрыв рядом с Мемориалом львовских орлят 11:04
Более 700 ДТП произошло в Москве за сутки 11:01
Петербуржцы начали возвращаться в пострадавший от взрыва дом 10:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
14.03.2018 12:03
Рубрика: Общество

Количество проверок школ сократится на треть

Текст: Ирина Ивойлова
Количество проверок школ сократится на треть, а внеплановых проверок вузов больше не будет. Об этом рассказал глава Рособрнадзора заместитель министра науки и образования Сергей Кравцов на расширенной коллегии в Минобрнауки. Необходимости во многих проверках и запросах не будет, так как часть нужной информации ведомство будет получать из общей электронной базы данных.

- Мы синхронизировали информационные системы, - уточнил Сергей Кравцов. - В этом году пройдет национальное исследование качества образования по физкультуре. В апреле мы проведем исследование по мировой художественной культуре. В 2017 году мы впервые провели оценку эффективности управления образованием на региональном уровне. 29 марта на конференции в Санкт-Петербурге каждый региональный министр получит результаты.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Как в 14 лет зарабатывать по 50 тысяч рублей

Заметим, при оценке учитывалось много показателей, в том числе профориентационная работа, работа со школами, повышение квалификации педагогов, обеспечение объективности образовательных результатов.

По его словам, отработаны все материалы и механизмы проведения выпускного экзамена по китайскому языку ."Со следующего учебного года мы готовы к тому, что китайский язык станет пятым иностранным языком по выбору", - уточнил Кравцов. Пока выбирать можно только между английским, немецким, французским и испанским языками.

Сергей Кравцов подчеркнул, что все больше школьников выбирают на ЕГЭ естественно-научные предметы. В этом году на физику записались 29 процентов выпускников, на химию - 16,6 процента, на биологию - 25,5 процента выпускников. Все эти цифры выше, чем в прошлом году.

- Пик массовых проверок в вузах завершился. На 2018 год нет внеплановых проверок по итогам мониторинга Минобрнауки, - рассказал Сергей Кравцов.

Главное сегодня

Экс-премьер Франции: Мэй зашла слишком далеко с обвинениями в адрес РФ
Сербы назвали Путина самым популярным иностранным лидером
В Италии из-за снаряда времен войны эвакуированы 20 тысяч человек
Молдаване высказались против вступления в НАТО и объединения с Румынией
Пушков: "Нафтогаз" довел отношения с "Газпромом" до крайней точки