Количество проверок школ сократится на треть, а внеплановых проверок вузов больше не будет. Об этом рассказал глава Рособрнадзора заместитель министра науки и образования Сергей Кравцов на расширенной коллегии в Минобрнауки. Необходимости во многих проверках и запросах не будет, так как часть нужной информации ведомство будет получать из общей электронной базы данных.

- Мы синхронизировали информационные системы, - уточнил Сергей Кравцов. - В этом году пройдет национальное исследование качества образования по физкультуре. В апреле мы проведем исследование по мировой художественной культуре. В 2017 году мы впервые провели оценку эффективности управления образованием на региональном уровне. 29 марта на конференции в Санкт-Петербурге каждый региональный министр получит результаты.

Заметим, при оценке учитывалось много показателей, в том числе профориентационная работа, работа со школами, повышение квалификации педагогов, обеспечение объективности образовательных результатов.

По его словам, отработаны все материалы и механизмы проведения выпускного экзамена по китайскому языку ."Со следующего учебного года мы готовы к тому, что китайский язык станет пятым иностранным языком по выбору", - уточнил Кравцов. Пока выбирать можно только между английским, немецким, французским и испанским языками.

Сергей Кравцов подчеркнул, что все больше школьников выбирают на ЕГЭ естественно-научные предметы. В этом году на физику записались 29 процентов выпускников, на химию - 16,6 процента, на биологию - 25,5 процента выпускников. Все эти цифры выше, чем в прошлом году.

- Пик массовых проверок в вузах завершился. На 2018 год нет внеплановых проверок по итогам мониторинга Минобрнауки, - рассказал Сергей Кравцов.