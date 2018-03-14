Косачев: Наблюдать за выборами президента России приедут 6 международных организаций

Представители шести международных организаций примут участие в наблюдении за выборами президента России 18 марта. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Всего шесть международных организаций приедут наблюдать за выборами президента РФ по совместным приглашениям палат Федерального собрания РФ: МПА СНГ, ПА ОДКБ, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, ПА ОБСЕ, ПАЧЭС (Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества), Межпарламентская ассамблея православия", - рассказал агентству сенатор.

Выборы президента России состоятся 18 марта. В кампании участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").