Власть
14.03.2018 11:55
Текст: Галина Мисливская

Косачев: Наблюдать за выборами президента России приедут 6 международных организаций

Представители шести международных организаций примут участие в наблюдении за выборами президента России 18 марта. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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"Всего шесть международных организаций приедут наблюдать за выборами президента РФ по совместным приглашениям палат Федерального собрания РФ: МПА СНГ, ПА ОДКБ, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, ПА ОБСЕ, ПАЧЭС (Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества), Межпарламентская ассамблея православия", - рассказал агентству сенатор.

Выборы президента России состоятся 18 марта. В кампании участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

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