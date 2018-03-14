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14.03.2018 09:17
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Космический телескоп Hubble обнаружил мертвую галактику

Текст: Николай Грищенко

Группа астрофизиков во главе с Майклом Бизли при помощи космического телескопа Hubble обнаружила реликтовую галактику, в которой 10 миллиардов лет назад закончился процесс образования звезд. Мертвая галактика NGC 1277 находится в созвездии Персея на расстоянии 240 миллионов световых лет от Земли. Об этом сообщает NASA.

Фото: depositphotos.com
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- Галактика NGC 1277 движется так быстро и не может слиться с другой галактикой, чтобы собирать звезды или тянуть газ в качестве топлива для образования звезд. Кроме того, недалеко от центра кластера галактики, межгалактический газ настолько горячий, что не может круто конденсироваться и образовывать звезды - считает Майкл Бизли.

Ученые предположили, что у галактики NGC 1277 должно быть небольшое звездное гало и практически отсутствовать шаровые скопления с голубыми звездами. По их мнению, мертвая галактика однажды просто перестала собирать вещество из межгалактической среды, которое позволяло ей превратиться в обычную спиральную галактику.

Считается, что реликтовые галактики, сохранявшие свою форму и размеры в течение долгого времени и несут информацию о процессах формирования галактик во Вселенной.

Первоначальный всплеск звездообразования создает спектрально-красные скопления, тогда как более бедные металлами скопления - спектрально-синие - будут более молодыми и образуются на более поздних стадиях развития галактики. Итоговое цветовое распределение звезд в скоплениях позволяет оценить темп звездообразования и возраст галактики.

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