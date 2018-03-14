Кто имеет право на получение материнского капитала

Рождение второго ребенка в семье вовсе не означает, что мама, гражданин России, получит положенный ей по закону материнский капитал. Иногда доходит до того, что уже выданный сертификат пытаются вернуть с помощью прокуратуры. А как быть, если отец остался с детьми один, без матери, сможет ли он рассчитывать на "семейный" капитал? Эти непростые вопросы обсудили участники специально созданной рабочей группы при Уполномоченном по правам ребенка.

- Программа материнского капитала доказала свою эффективность, - говорит главный детский обмудсмен Анна Кузнецова. - Она продлена до 2021 года и, уверена, будет совершенствоваться и дальше. Есть ряд вопросов, которые возникают в ходе ее реализации и которые еще предстоит разрешить.

Анна Кузнецова напомнила о неприятной ситуации, в которой оказались 60 жительниц Новосибирской области, бывшие граждане Казахстана, приехавшие в Россию по программе переселения соотечественников. Все они имеют по двое и больше детей, получили российское гражданство, а вместе с ним и право на материнский капитал. Но вдруг они стали получать иски от прокуратуры о признании сертификатов недействительными. Дело в том, что их дети не были гражданами России с рождения, а по действующему закону на материнский капитал могут рассчитывать граждане РФ, чьи дети имеют гражданство России со дня своего рождения.

- Нам необходимо добиться согласованной позиции всех вовлеченных ведомств по вопросам выплаты материнского капитала, чтобы семьи с детьми не оказывались в заложниках у системы, - добавила Анна Кузнецова.

Программа материнского капитала доказала свою эффективность, но ее еще нужно усовершенствовать

По ее словам, из-за необдуманных действий чиновников у одной из семей из-за подобного иска сорвалась сделка по уже одобренной ипотеке.

Детского омбудсмена поддержала и председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. Она напомнила, для получения материнского капитала необходимо выполнение двух обязательных условий: российское гражданство у мамы и рождение двоих детей.

- Когда российское гражданство получено, не важно, - подчеркнула она.

Решить эту проблему в ближайшее время должен минтруд, который готовит специальное постановление. После того как документ зарегистрируют в минюсте, эти правила начнут действовать по всей стране.

По закону в случае смерти матери право на получение материнского или, как теперь чаще называют, семейного капитала переходит к отцу. Однако закон дал сбой, когда отцам-одиночкам из Республики Крым после вступления полуострова в состав России стали отказывать в этом праве. За ответственных пап вступилась Анна Кузнецова, и в декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о том, что материнский капитал также будет выдаваться отцам-одиночкам в случае смерти матери в период с 2004 года по март 2014 года.

Напомним, что в 2017 году размер маткапитала составлял 453 тысячи рублей.