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14.03.2018 11:22
Рубрика: Спорт

Кучеров оторвался от Малкина в гонке бомбардиров НХЛ

Текст: Данила Жиляев
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров упрочил лидерство в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги. Он набрал 91 очко (34+57).

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Кучеров отметился тремя голевыми передачами в матче с "Оттавой". Правда, его команде это не помогло - в самой результативной игре дня хоккеисты из канадской столицы одержали победу над "молниями" со счетом 7:4. Тем не менее, Никита в гонке бомбардиров на четыре очка оторвался от соотечественника - форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина, у которого на данный момент 87 баллов (39+48).

Между тем, именно Малкин, по мнению его партнера по команде Фила Кессела, должен получить "Харт Трофи" - приз самому ценному игроку регулярного чемпионата. Американский хоккеист уверен, что Малкин больше, чем кто-либо, достоин этой награды.

"Разве кто-то заслуживает этого больше, чем Малкин? Он помог своей команде два раза подряд выиграть Кубок Стэнли и должен получить этот приз, - сказал Кессел. - Посмотрите, как он играет и как старается. Он все делает верно, не забывая о деталях. Он и сам забивает, и разыгрывает атаки. Мне кажется, это не замечают, потому что он давно здесь играет - но это неправильно".

Малкин уже получал "Харт Трофи" - в 2012 году. Также у него есть и другие индивидуальные награды НХЛ, в том числе "Колдер Трофи" - приз лучшему новичку лиги.

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