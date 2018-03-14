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14.03.2018 17:55
Рубрика: В мире

Латвия готова продлить забор на границе с Россией на 100 км

Текст: Юрий Сизов

Житейская мудрость киевских хлопцев: "Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать!", судя по всему, не дает покоя и латвийским стражам границы. Казалось бы, линия разграничения с Россией не только обозначена на карте, но и давно получила дипломатические гарантии с обеих сторон, но разграничительный азарт не покидает местных чиновников, судя по информации портала Baltnews.lv.

И хотя, как уже сообщалось, на латвийско-российской границе в этом году запланировано возвести 93-километровый забор, пограничная служба ЛР готова запросить у правительства дополнительное финансирование на возведение вдоль пограничной полосы дополнительного 100-километрового забора.

Аналогичное "укрепление" длиной в несколько десятков километров планируется возвести и на латвийско-белорусской границе. Уже после февральского визита премьера Латвии Кучинскиса в Минск принят проект работ и вскоре будет объявлен тендер на исполнение работ. Цена вопроса пока не называется.

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Чтобы как-то объяснить появление непредвиденных брешей в границе с восточным соседом, держать ответ перед членами комиссии сейма пришлось начальнику пограничной службы Латвии Нормунду Габарсу. По его словам, уже возведен забор на границе с РФ из металлической сетки протяженностью в 65 км. Остальные 28 км планируется достроить в этом году. Но этого мало, пояснил Габарс. Предполагается объявить новый конкурс по закупкам на возведение очередного 100-километрового участка, стоимость которого он оценил в 5 миллионов евро.

Всего же до 2019 года, сообщил он, планируется закончить установку на латвийско-российской границе забора протяженностью 283 км благодаря щедрости Европейского Союза.  На их средства дополнительно закупаются и системы технического наблюдения на границе. А всего на обустройство пограничной полосы латвийское государство уже выделило 21 миллион евро.
 

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