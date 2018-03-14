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14.03.2018 12:40
Рубрика: Спорт

Лыжница Миленина: "Золото" Паралимпиады выиграла благодаря удаче

Текст: Данила Жиляев

В очередной день зимних Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане российские спортсмены пополнили свою копилку медалями разного достоинства. "Золото" игр завоевала лыжница Анна Миленина.

Россиянка Миленина завоевала "золото" Паралимпиады в лыжном спринте

Она стала лучшей в спринтерской гонке в категории "стоя". Анна призналась, что не ожидала такого результата. "Очевидно, сошлись звезды, и удача была на моей стороне, - сказала Миленина Журналистам. - Не ожидала, что даже попаду в призы. Вплоть до финиша было непонятно, будет ли у меня медаль, но я сделала все, что было в моих силах".

Для Милениной это "золото" стало в Пхенчхане первым, но в общей сложности она завоевала уже четыре награды. Ранее она стала серебряным призером Игр в биатлонных гонках на 6 и 10 км, а также в лыжном забеге на 15 км.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Российским биатлонисткам вручили медали Паралимпиады

Очередную серебряную медаль принесла России Михалина Лысова, показавшая второй результат в спринте среди атлетов с нарушениями зрения. Она подчеркнула, что гонка была очень тяжелой, но она уже привыкла к трассе и выступает с хорошим настроением. До этого Михалина стала чемпионкой Паралимпиады-2018 в биатлонной гонке на 6 км, взяла "серебро" в биатлоне на 10 км, а также завоевала "бронзу" в лыжной гонке на 15 км.

Еще одна наша лыжница, Марта Зайнулина, выиграла бронзовую медаль в спринте в классе "сидя". Для нее это вторая медаль Пхенчхана, ранее она стала серебряным призером Игр в биатлоне на 10 км.

Также свою вторую медаль корейских соревнований завоевал горнолыжник Алексей Бугаев. Вслед за "золотом" в суперкомбинации он выиграл серебряную награду в гигантском слаломе. На данный момент в активе наших спортсменов в общей сложности 16 медалей - шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых. Российские атлеты идут на втором месте в неофициальном медальном зачете Паралимпиады.

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