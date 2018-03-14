Мантуров: Фарнборо себя изжил, для России он неинтересен

"Если честно, Ле Бурже и Фарнборо себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, поставляется несколько на другие рынки", - заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, комментируя запрет, выставленный организаторами авиасалона "Фарнборо” (Великобритания) для России в части демонстрации на выставке 2018 года продукции военного назначения.

Министр, однако, допустил участие России в этом авиасалоне "на минимальном уровне”, отметив, что "Фарнборо и Ле Бурже для российских авиастроителей "всегда были престижем". Но Мантуров подчеркнул, что сегодня для России гораздо важнее участие в китайских выставках, в Сингапуре, Бахрейне, Латинской Америке - "это наши рынки, мы туда поставляем свою технику, и мы в основном делаем акцент именно на этих рынках", - сказал российский министр.

Представитель "Ростеха” заявил, что запрет демонстрации российской военной продукции на авиасалоне "Фарнборо” является проявлением "недобросовестной конкуренции в сфере торговли”. "Однако мы не спешим отказываться от возможностей, которые дают подобные мероприятия. Площадка британского авиасалона может быть использована, например, для презентации гражданской продукции нашего авиационного кластера", - заявили в "Ростехе".