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14.03.2018 18:13
Рубрика: Общество

Марка Carl F. Bucherer приняла участие в Байкальском ледовом марафоне

Текст: Оксана Бугрименко
Вице-президент Carl F. Bucherer Лоран Лекамп (справа) и обладатель титула Ironman Владимир Волошин. Фото: PPR/Carl F. Bucherer Вице-президент Carl F. Bucherer Лоран Лекамп (справа) и обладатель титула Ironman Владимир Волошин. Фото: PPR/Carl F. Bucherer
Вице-президент Carl F. Bucherer Лоран Лекамп (справа) и обладатель титула Ironman Владимир Волошин. Фото: PPR/Carl F. Bucherer

Ежегодно в начале марта спортсмены из разных стран собираются на Байкальский ледовый марафон (БЛМ), занимающий 25-е место в мире по сложности психологической и физической нагрузки. Цель марафона - привлечь внимание к сохранению чистоты водных ресурсов Байкала, крупнейшего природного резервуара пресной воды.

Фото: depositphotos.com
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Бежать по этим красивым местам очень нелегко: под ногами трещины, бугры, местами - идеально гладкий лед. А еще порывистый обжигающий ветер в лицо, поднимающий вихри снега, и временами - слепящее весеннее солнце. В этом году, впервые за 14 лет существования БЛМ, из-за суровых погодных условий - мороза около -31°C и порывистого ветра скоростью до 108 км/ч - организаторы были вынуждены приостановить марафон на 21-м километре.

В этом экстремальном соревновании приняли участие 153 спортсмена, в том числе вице-президент швейцарской часовой мануфактуры Carl F. Bucherer Лоран Лекамп и многократный обладатель титула Ironman Владимир Волошин. Лоран Лекамп так прокомментировал свое участие в забеге: "Наш опыт прохождения экстремальных ситуаций был незабываемым. Он стал доказательством того, что вместе можно преодолеть любые преграды". Он также уточнил, что участием в XIV Байкальском ледовом марафоне мануфактура Carl F. Bucherer подчеркивает внимание бренда к вопросам охраны окружающей среды.

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