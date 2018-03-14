Марка Carl F. Bucherer приняла участие в Байкальском ледовом марафоне

Ежегодно в начале марта спортсмены из разных стран собираются на Байкальский ледовый марафон (БЛМ), занимающий 25-е место в мире по сложности психологической и физической нагрузки. Цель марафона - привлечь внимание к сохранению чистоты водных ресурсов Байкала, крупнейшего природного резервуара пресной воды.

Бежать по этим красивым местам очень нелегко: под ногами трещины, бугры, местами - идеально гладкий лед. А еще порывистый обжигающий ветер в лицо, поднимающий вихри снега, и временами - слепящее весеннее солнце. В этом году, впервые за 14 лет существования БЛМ, из-за суровых погодных условий - мороза около -31°C и порывистого ветра скоростью до 108 км/ч - организаторы были вынуждены приостановить марафон на 21-м километре.

В этом экстремальном соревновании приняли участие 153 спортсмена, в том числе вице-президент швейцарской часовой мануфактуры Carl F. Bucherer Лоран Лекамп и многократный обладатель титула Ironman Владимир Волошин. Лоран Лекамп так прокомментировал свое участие в забеге: "Наш опыт прохождения экстремальных ситуаций был незабываемым. Он стал доказательством того, что вместе можно преодолеть любые преграды". Он также уточнил, что участием в XIV Байкальском ледовом марафоне мануфактура Carl F. Bucherer подчеркивает внимание бренда к вопросам охраны окружающей среды.