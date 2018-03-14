Матвиенко призвала жестко отреагировать на действия Великобритании

Действия Великобритании в отношении России в последние дни не имеют прецедента в истории и должны получить быстрый и жесткий ответ, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы должны отреагировать очень оперативно, жестко и зеркально", - заявила она журналистам, комментируя решение британских властей выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Действиям Лондона нет никакого разумного объяснения. В них нет никакой логики, отметила глава Совфеда. "Британцы без предъявления каких-либо доказательств назначили виновной Россию. Это беспрецедентно. Я думаю, что дипломатическая практика не знает подобных примеров", - продолжила она.

Самое главное, что на туманном Альбионе никто не может объяснить, зачем России совершать "какие-то глупые действия" за считанные дни до президентских выборов и накануне чемпионата мира по футболу. "Кстати, такой вопрос британцам все чаще задают их союзники", - отметила Матвиенко.

"Очевидно, что это подлая, бессовестная провокация, с плохо прописанным сценарием якобы русского следа. Это, по сути, по дням выстроенная кампания с целью внушить мировому сообществу негативный образ России", - считает она.

Возможно, такими действиями премьер-министр Великобритании хочет отвлечь британцев от серьезных внутренних вопросов, проблем Brexit, полагает глава Совфеда. Возможно, глава кабмина хочет таким образом поднять свой рейтинг. "Но я абсолютно уверена в том, что эта подлая акция будет обязательно раскрыта, будут выявлены те, кто за ней стоял, и боюсь, что Тереза Мэй войдет в историю как известный генерал, потрясавший пробиркой с якобы химическим оружием Саддама Хусейна. Это плачевная участь", - заявила Валентина Матвиенко.

"Я надеюсь, что здравомыслящие политики в Великобритании понимают, какой урон двусторонним отношениям между Россией и Великобританией нанесен такими неумными действиями британских властей. История их рассудит", - заключила она.