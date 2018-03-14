МИД РФ о деле Скрипаля: Язык ультиматумов с Москвой не работает

"Россия ничего не боится. Я думаю, в этом должны были убедиться и в Лондоне, и в других западных столицах. У меня вызывают сожаления те дебаты, которые проходят в британском парламенте, те официальные заявления, которые делаются, вместо того чтобы разобраться в этой ситуации, вместо того чтобы привлечь Россию к расследованию", - заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала Euronews.

Дипломат подчеркнул, что Великобритания, по сути, нарушает международную конвенцию по запрещению химического оружия, поскольку не предоставила, хотя была обязана это сделать, необходимые данные, в том числе образцы химического вещества.

"Москва ответила бы на эти подозрения в течение десяти суток. Вместо этого Лондон, к сожалению, избрал язык ультиматумов. Могу сразу сказать, что язык ультиматумов с Россией не работает", - добавил Чижов.

Речь идет о заявлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сделанных ею в парламенте вечером 12 марта. В ходе выступления она практически обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила, что ожидает ответа из Москвы на обвинения до среды.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Предполагается отравление неизвестным веществом. В настоящее время они, а также сотрудник полиции, также получивший отравление, находятся в больнице.