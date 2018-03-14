МИД Украины подготовил программу по выходу из СНГ

МИД Украины намерен предоставить президенту Петру Порошенко предложения по выходу из Союза независимых государств (СНГ) и по денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. Об этом на своей странице в Facebook написала Светлана Залищук, депутат Рады от "Блока Петра Порошенко".

Теперь, по словам Залищук, решение должен принять Порошенко.

Украина уже давно не платит взносы, которые обязан платить каждый участник СНГ. Об этом еще осенью прошлого года заявлял исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Несколькими днями ранее первый заместитель председателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский заявил, что "Украина остается участником Содружества, принимает участие в ключевых заседаниях по линии СНГ, чаще всего в качестве наблюдателя. Самое активное участие Украина принимает в заседаниях комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества - вносит свои предложения, выступает с заявлениями. Мы в исполнительном комитете надеемся, что и предстоящая встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет с участием представителя Украины".

Предполагалось, что Украина примет участие в СМИД СНГ в Минске 6 апреля.

Что касается Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, то он был подписан Киевом в 1997 году. В нем оговорены нерушимость существующих границ, стратегическое партнерство, уважение территориальной целостности.