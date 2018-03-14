Новости

Второй сезон "Рассказа служанки" покажут по российскому телевидению 20:20
Новгородского монополиста оштрафовали на 18 млн рублей 20:00
МИД Украины подготовил программу по выходу из СНГ 19:43
В Ростове для фанатов ЧМ-2018 создали гастрономический путеводитель 19:42
Как рубль отреагировал на заявления Терезы Мэй 19:41
"Автотор" отправил в Беларусь первую партию легковых автомобилей 19:35
Возбуждено дело после гибели двух семей в Подмосковье 19:29
Смольный назвал сумму выплат пострадавшим от взрыва в многоэтажке 19:28
Аналитики Fitch спрогнозировали рост цен на нефть 19:17
АвтоВАЗ сделает новую Lada 4x4 похожей на старую 19:10
Видео: снятая в стиле мультфильмов Миядзаки реклама умилила интернет 19:10
В Кирове на девятилетнего ребенка упала снежная глыба 19:10
Белорус построил дом из песка и глины за тысячу долларов 19:00
Россия перенесла старт космической миссии "Луна-25" 18:59
МИД РФ: Ответ Лондону не заставит себя ждать 18:58
В Сети появилась туристическая реклама города клоуна-убийцы из "Оно" 18:54
Ассанж прокомментировал выступление британского премьер-министра 18:46
Россельхознадзор намерен запретить ввоз белорусских помидоров 18:45
Кандидат в премьеры Италии пообещал бороться за отмену санкций против РФ 18:45
Названа причина гибели шести жителей дома в Подмосковье 18:38
Хью Лори предложили сыграть роль принца Филиппа в 3 сезоне "Короны" 18:35
Матвиенко призвала жестко отреагировать на действия Великобритании 18:31
СМИ: Прокуратура Кореи запросит ордер на арест экс-президента Ли Мен Бака 18:26
Мантуров: Фарнборо себя изжил, для России он неинтересен 18:20
Депутаты и философы призвали москвичей проголосовать на выборах 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
14.03.2018 19:43
Рубрика: В мире

МИД Украины подготовил программу по выходу из СНГ

Текст: Константин Волков

МИД Украины намерен предоставить президенту Петру Порошенко предложения по выходу из Союза независимых государств (СНГ) и по денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. Об этом на своей странице в Facebook написала Светлана Залищук, депутат Рады от "Блока Петра Порошенко".

Теперь, по словам Залищук, решение должен принять Порошенко.

Украина уже давно не платит взносы, которые обязан платить каждый участник СНГ. Об этом еще осенью прошлого года заявлял исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Украина отказалась от российских удобрений

Несколькими днями ранее первый заместитель председателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский заявил, что "Украина остается участником Содружества, принимает участие в ключевых заседаниях по линии СНГ, чаще всего в качестве наблюдателя. Самое активное участие Украина принимает в заседаниях комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества - вносит свои предложения, выступает с заявлениями. Мы в исполнительном комитете надеемся, что и предстоящая встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет с участием представителя Украины".

Предполагалось, что Украина примет участие в СМИД СНГ в Минске 6 апреля.

Что касается Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, то он был подписан Киевом в 1997 году. В нем оговорены нерушимость существующих границ, стратегическое партнерство, уважение территориальной целостности.

Главное сегодня

МИД РФ: Заявления Великобритании – грубая провокация
Путин оценил ход строительства Крымского моста
"Газпром" и "Нафтогаз" обсудят разрыв контрактов в ближайшие дни
Россельхознадзор намерен запретить ввоз белорусских помидоров
Умер режиссер "Мэри Поппинс, до свидания" Леонид Квинихидзе