Минобороны: Гуманитарная ситуация в Восточной Гуте деградирует

О постепенном ухудшении гуманитарной ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте заявили сегодня в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Представителями Центра по примирению враждующих сторон продолжаются переговоры с лидерами вооруженных группировок по вопросу вывода из Восточной Гуты мирных жителей, боевиков, а также срочной эвакуации раненых и больных, - сообщил начальник Центра Юрий Евтушенко. - Вчера удалось обеспечить выход большой группы мирных жителей в количестве 148 человек. Сегодня вышел еще 131 человек, включая 53 ребенка".

По его словам, в анклаве население испытывает острую нехватку продуктов питания и медицинской помощи, постоянно происходят перебои водоснабжения и электропитания.