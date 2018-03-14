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14.03.2018 23:05
Рубрика: В мире

Минобороны: Гуманитарная ситуация в Восточной Гуте деградирует

О постепенном ухудшении гуманитарной ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте заявили сегодня в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Сирийский город Дума в Восточной Гуте покинули 437 мирных граждан

"Представителями Центра по примирению враждующих сторон продолжаются переговоры с лидерами вооруженных группировок по вопросу вывода из Восточной Гуты мирных жителей, боевиков, а также срочной эвакуации раненых и больных, - сообщил начальник Центра Юрий Евтушенко. - Вчера удалось обеспечить выход большой группы мирных жителей в количестве 148 человек. Сегодня вышел еще 131 человек, включая 53 ребенка".

По его словам, в анклаве население испытывает острую нехватку продуктов питания и медицинской помощи, постоянно происходят перебои водоснабжения и электропитания.

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