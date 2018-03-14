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14.03.2018 19:31
Рубрика: Общество

Хлеб с солью

Минздрав предлагает йодировать еду в общепите и воинских частях
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7516 (53)
Россиян переведут на еду с йодированной солью. Минздрав подготовил законопроект, по которому при приготовлении пищи в кафе, ресторанах, медицинских, образовательных и культурных учреждениях, а также в воинских частях должна обязательно использоваться йодированная соль. И она же должна добавляться в хлеб, который пекут для этих организаций.

Документ также предусматривает, что йодированная соль тоже должна быть шире представлена в розничной торговле. В частности, она обязательно должна быть на прилавках рядом с обычной пищевой поваренной солью.

Такие меры необходимы в связи с тем, что многие россияне страдают от заболеваний, вызванных йододефицитом, говорится в пояснительной записке к документу. Сейчас законопроект проходит общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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По информации Эндокринологического научного центра Минздрава России, из-за дефицита йода ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 миллиона взрослых россиян и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы. Кроме того, в условиях йодного дефицита возрастает риск рака щитовидной железы, регистрируются отдельные случаи йододефицитного кретинизма. Распространенность йододефицитных нарушений среди городского населения России составляет 10-15 процентов, а среди сельского населения - 13-35 процентов, отмечают в минздраве. При этом ежегодные затраты на лечение и медико-социальную реабилитацию таких пациентов составляют более 275 миллиардов рублей.

Йод относится к числу микроэлементов, которые не накапливаются в организме, а значит, должны регулярно поступать в него с пищей. Как отмечают в Эндокринологическом научном центре минздрава, фактическое среднее потребление йода россиянином составляет всего 40-80 мкг в день, что в три раза меньше установленной нормы (150-250 мкг). Проведение массовой профилактики йододефицитных заболеваний за счет производства и продажи йодированной соли - наиболее эффективный метод, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

1,5 миллиона взрослых россиян и 650 тысяч детей ежегодно обращаются за эндокринологической помощью

Подсчитано, что в 150 граммах хлеба, изготовленного с использованием йодированной соли (по рецептуре 1,5 процента соли на 100 граммов муки), с учетом потерь йода при выпечке до 30 процентов, будет содержаться 53 мкг йода, или 35 процентов от рекомендуемого суточного потребления. Учитывая относительно высокое (по сравнению со странами Европы, США) потребление хлеба в России, особенно на селе, можно полагать, что за счет йодирования хлеба в стране будет достигнуто оптимальное обеспечение питания основных групп населения йодом, считают авторы законопроекта.

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