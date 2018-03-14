МО РФ: Восточную Гуту по гуманитарному коридору покинули 300 человек

За время действия гуманитарного коридора Восточную Гуту покинули более 300 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Владимира Золотухина.

"В населенных пунктах, подконтрольных НВФ (незаконные вооруженные формирования - прим. "РГ"), выросло число массовых митингов мирных жителей, желающих покинуть район, против боевиков, продолжающих контролировать выходы к коридорам", - уточнил Золотухин, отметив, что большинство людей вышло в последние дни.