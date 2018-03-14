Молдаване высказались против вступления в НАТО и объединения с Румынией

Большинство жителей Молдавии высказались против вступления страны в НАТО и объединения ее с Румынией. Таковы данные опроса, который был проведен Институтом маркетинга и опросов (IMAS) с 16 февраля по 6 марта среди 1099 человек. Заказчиком исследования выступила правящая Демпартия.

Если бы в республике прошел референдум о вступлении в Североатлантический альянс, то 61% оказался бы против такого решения, "за" - 17%. Еще 4% отказались бы от участия в плебисците, а 18% так или иначе воздержались.

Похожий расклад - и в возможном голосовании по объединению с Румынией. По этому вопросу 62% высказались против, 25% - за, 3% не захотели бы участвовать в референдуме, а 10% не дали никакого конкретного ответа.

Хотя, согласно своей конституции, Молдавия является нейтральной страной, правящая коалиция ставит вопросы о возможном вступлении в НАТО и объединении с Румынией, напоминает ТАСС.