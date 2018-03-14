Надо ли российскому работодателю оформлять новую трудовую книжку белорусу?

Правила

"Наша компания планирует взять на работу белорусских граждан. Подскажите, пожалуйста, надо ли им заводить трудовую книжку российского образца или можно продолжать делать записи в имеющейся белорусской? Светлана. К."

В части оформления трудовых отношений с белорусами порядок такой же, что и для россиян. Это закреплено решением Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22 июня 1996 г. N 4 "О равных правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий" и Договором между Россией и Беларусью о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года.

Что же касается трудовой книжки. Согласно российскому законодательству, если белорус при устройстве на работу представит трудовую книжку советского образца, то можно вносить записи о работе в нее. Если же это будет трудовая книжка образца, утвержденного в Беларуси, то она не признается на территории РФ. В таком случае работнику нужно завести российскую трудовую книжку. Записи из белорусской трудовой книжки в российскую переносить не нужно. Если трудоустройство белоруса происходит впервые, трудовая книжка оформляется так же, как и для российских граждан.

Документы

Может ли россиянин составить завещание в Беларуси?

"Здравствуйте, я гражданка России, но проживаю в Беларуси. Хочу составить завещание (мое имущество находится в Беларуси) на своего родственника, проживающего в России. Могу ли я это сделать у белорусского нотариуса и где потом будет открыто наследственное дело? И.Ф. Прокопчук".

Да, можете, так как Россия и Беларусь являются участниками Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22 января 1993 года. В соответствии с Конвенцией документы, заверенные белорусскими нотариусами, должны приниматься в России без какого-либо дополнительного заверения. И наоборот.

Согласно этому же документу, к наследованию недвижимым имуществом (в частности, домом, квартирой) применяются статьи законодательства Договаривающейся Стороны, на территории которой оно находится. Производство по делам о наследовании ведут учреждения этого же государства. Так как в рассматриваемой ситуации ваше имущество находится на территории Беларуси, то для оформления прав на наследственное имущество необходимо будет обращаться в компетентные органы Беларуси.

Кошелек

Как платить подоходный налог с дарственной из России?

"Я россиянка, постоянно проживаю в Беларуси. Отец, проживающий в России, подарил мне свою часть квартиры в России. Нужно ли мне предоставлять декларацию в налоговый орган по месту регистрации в Беларуси и платить подоходный налог? Татьяна Королева".

Объектом обложения подоходным налогом в Беларуси не признаются доходы, полученные от операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями физических лиц, состоящих между собой в отношениях близкого родства или свойства опекуна, попечителя и подопечного.

Исключение составляют доходы, полученные в результате заключения между ними трудовых договоров, договоров купли-продажи и (или) иных гражданско-правовых договоров, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Не будет подлежать обложению подоходным налогом и доход в виде квартиры или ее части, находящейся за пределами республики и полученной вами в дар от близкого родственника - отца.