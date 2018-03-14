Мужчина раскрыл измену своей девушки и шокировал соцсети

14.03.2018, 11:08 Текст: Анна Баранова

Житель Аргентины по имени Мариан Николас опубликовал в Twitter необычное сели-фото. Мужчина запечатлел на камеру телефона измену своей девушки.

"Моя девушка, которая уже стала бывшей, просто не знала, что мы пришли на одну и ту же вечеринку", - подписал снимок Мариан.

На фотографии видно, что девушка целуется с мужчиной и не замечает, что ее молодой человек делает селфи на их фото. Пост набрал более 68 тысяч лайков и почти 17 тысяч репостов. Комментаторы посочувствовали Марину, некоторые девушки поделились снимками и предложили свою дружбу.

"Спасибо девушкам за поддержку! А парням спасибо за мемы, они навсегда в моем сердце", - написал мужчина.

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Спустя какое-то время Марина рассказал на своей странице о том, что девушка пыталась оправдаться перед ним вернуть отношения. Однако он отказался от продолжения общения признался, что счастлив в одиночестве. 

интернет
Фото: Adab Broud/Twitter
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