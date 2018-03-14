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14.03.2018 20:01
Рубрика: В мире

Излучение Хокинга

Коллеги, ученики и почитатели прощаются с человеком Вселенной
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск №7516 (53)
Печальная весть из Лондона в среду облетела весь мир: на 77 году скончался человек-уникум - выдающийся физик-теоретик и непревзойденный популяризатор науки Стивен Хокинг.
Стивен Хокинг стал одним из инициаторов проекта по отправке мини-аппаратов к звездной системе Альфа Центавра. Фото: Reuters Стивен Хокинг стал одним из инициаторов проекта по отправке мини-аппаратов к звездной системе Альфа Центавра. Фото: Reuters
Стивен Хокинг стал одним из инициаторов проекта по отправке мини-аппаратов к звездной системе Альфа Центавра. Фото: Reuters

Родившийся в Оксфорде 8 января 1942 года, в самый разгар Второй мировой войны, он связал свою жизнь и все, что было послано судьбой, с изучением глобальных проблем мирозданья. Как ученый стал известен работами по космологии и квантовой гравитации. Открытая и обоснованная им теория так называемого "испарения" черных дыр за счет радиации заставила ученых многое переосмыслить, а само это явление стали называть "излучением Хокинга".

В Боинге-727 над Атлантикой 65-летний Стивен Хокинг восемь раз испытал на себе состояние невесомости

Тяжелый диагноз, который был диагностирован у Стивена Хогинга в 21 год, радикально ограничил его физические возможности и со временем привел к полному параличу. В 43 года, уже находясь в инвалидном кресле, он потерял способность говорить и стал пользоваться компьютерным синтезатором речи. Но даже в таком состоянии нашел применение своему интеллекту и выход неиссякаемому темпераменту.

Исследовательскую и преподавательскую работу в Кембридже и других научных центрах, "лукасовский профессор" Хокинг сочетал с подготовкой научно-популярных книг, которые сразу же становились бестселлерами, и телепрограмм.

С 1997 года его инвалидная коляска была оснащена компьютером, которым он управлял с помощью датчика, закрепленного у мимической мышцы щеки - единственной, которая сохранила подвижность. Но даже при такой физической немощи Стивен Хокинг вел активный образ жизни, много путешествовал, давал интервью, принимал участие в антивоенных акциях. В 2007 году на модифицированном самолете Боинг-727 совершил полет над Атлантикой, во время которого восемь раз испытал на себе состояние невесомости.

Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Самые известные заявления и "страшилки" Стивена Хокинга

Стивен Хокинг несколько раз посещал нашу страну, встречался и поддерживал научные контакты с советскими учеными. И сегодня в российских университетах и НИИ скорбят вместе с коллегами в других странах. По словам декана физического факультета МГУ Николая Сысоева, "смерть великого ученого - огромная потеря для мирового научного сообщества".

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