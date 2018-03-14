На открытие Дворца художественной гимнастики в Минск прилетела Алина Кабаева

Белорусские любители спорта получили шикарный подарок: в Минске открылся Дворец художественной гимнастики. В церемонии приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко и выдающаяся российская спортсменка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Александр Лукашенко и Алина Кабаева провели встречу во Дворце Независимости - общались почти два часа. Фото: БЕЛТА

Осенью прошлого года Алина с энтузиазмом отзывалась о строительстве в Минске "храма гимнастики":

- Звезды не появляются просто так, они приходят из массового спорта. Я очень рада за тренеров, за девчонок, за страну, что у вас появится такой центр.

- Приедете на открытие?

- Если позовут, обязательно!

Приглашение поступило, и Алина, как и обещала, его приняла, выкроив из своего напряженного графика день на визит в Минск, где она не была уже 15 лет - с лета 2003 года.

Дворец - это два больших тренировочных зала, два зала для групп начальной подготовки, четыре зала хореографии, зал аэробики. А также бассейн, две сауны, тренажерный зал, солярий, гостиница, несколько процедурных кабинетов. Дворец был построен всего за 15 месяцев. Президент Беларуси, обратившись к юным гимнасткам, сказал:

- Это ваш дом. Я хотел бы, чтобы вы здесь не только работали. Труд спортсмена - ужасный труд, я это знаю по себе. Поэтому я хотел бы, чтобы вы здесь и восстановиться могли, и отдохнуть.

Алине тоже все очень понравилось.

- Очень здорово, что ваш Президент так внимательно относится к спорту, и, конечно, к художественной гимнастике. Это один из лучших дворцов в мире. Вы понимаете, сколько детей здесь могут заниматься? Это не 30-40 человек, около 500 деток могут сюда приходить! Это будет колоссальное развитие, причем на поколения вперед, это здорово, - резюмировала Алина Маратовна.

После церемонии открытия Александр Лукашенко и Алина Кабаева провели встречу во Дворце Независимости, где разговаривали почти два часа.

В Минске снова будут рады видеть Алину Кабаеву летом 2019-го - на Европейских играх, в программу которых войдет в том числе и художественная гимнастика.