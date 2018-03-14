"Нафтогаз Украины" ответил "Газпрому", что готов встретиться с ним и обсудить действующие коммерческие контракты на поставку и транзит газа. Как сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, встреча пройдет "в ближайшие дни" и речь пойдет о расторжении договоров. В свою очередь, "Нафтогаз" на странице в Facebook подтвердил договоренность о встрече, добавив, что на разрыв контрактов идти не хочет.

Ответ на свой запрос о встрече "Газпром" получил в среду. Компания направила его в начале марта, после того как председатель правления Алексей Миллер объявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинским концерном через суд, так как считает коммерческие отношения в нынешнем виде убыточными в свете решений шведских арбитров. Так, с последним судебным вердиктом - об условиях транзита газа - "Газпром" категорически не согласен. Чем дольше действуют контракты, тем больше денег теряет "Газпром", поясняли в компании.

5 марта российский концерн направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов, которая, по оценкам Миллера, может занять до двух лет. Тогда же российская сторона предложила украинской дату встречи, которую не разглашали прессе. Кроме того, "Газпром" уже подал апелляцию на решение арбитражного суда Стокгольма по поставкам газа на Украину (вынесено в декабре 2017 года) и до конца марта подаст аналогичную на решение о транзите через эту страну (вынесено в конце февраля этого года).

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко напомнил, что ранее концерн направил "Газпрому" требование о пересмотре тарифа на прокачку топлива по территории Украины, чего "Газпром" делать не собирался. "На встрече, конечно, будем обсуждать исполнение решений арбитража", - ожидает Витренко.