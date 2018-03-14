Попытка государства догонять и заимствовать чужие технологии чревата тем, что технологическое отставание со временем будет лишь увеличиваться, считает ведущий эксперт в области ИТ-безопасности, глава рабочей группы программы "Цифровая экономика" по направлению "Информационная безопасность" Наталья Касперская. Только национальный проект в области информационных технологий и разработка собственных решений позволят нам сохранить цифровой суверенитет, уверена она.

Наталья Ивановна, знаю, вас тревожит хайп, который сопровождает появление в нашей жизни цифровых технологий. Что не так? Технологии того не стоят?

Наталья Касперская: Эта шумиха, особенно в прессе, очень опасна. Она мешает трезво оценивать пользу технологий. Очень многие люди крайне медийно зависимы. Они читают новости и думают: "Не могут же все газеты и социальные сети ошибаться в том, что надо для всеобщего счастья сделать на блокчейне все!" При этом в СМИ и общественно-политической дискуссией нагнетается истерия уходящего поезда: все уже там, одни мы опаздываем. Эта неестественная спешка и медийная "накачка" не дают времени задуматься и трезво оценить необходимость нового и риски, с ним связанные.

Это касается и блокчейна?

Наталья Касперская: Это касается всего. Риски новых технологий, по-моему, сознательно замалчиваются или не обсуждаются. Довольно большой пласт уже известных проблем и рисков, связанных с криптовалютами, блокчейном, искусственным интеллектом, Интернетом вещей, не получает прессы, не обсуждается на профильных площадках.

Обсуждают только сверкающие перспективы. В результате происходит массовое бездумное заимствование чужого, опасного и ненужного.

Обычный связанный список, пригодный только для очень формальных и узких применений (имеется в виду блокчейн), вдруг оказывается применим где угодно - нотариат, медицина, выборы, госзакупки, земельный кадастр, госуправление. Искусственному интеллекту, оказывается, надо как можно быстрее поручить все что угодно, включая сферы высокой человеческой ответственности: безопасность, транспорт, медицину и суды.

В области искусственного интеллекта у нас есть мощная научная школа, много разработчиков и ученых. Фото: Reuters

Некоторые риски все же обсуждаются. Например, что люди могут потерять работу, так как их заменят роботы. А что еще?

Наталья Касперская: Каждой возможности всегда соответствует риск. Риски внедрения новых технологий - это не только новые вирусы, закладки и уязвимости, но и угроза внешнего управления, исчезновение приватности, слежка, утечка персональных данных, контроль рынка иностранными производителями и многие другие.

Как видим, рисков достаточно. И надо сначала задуматься о стратегии и необходимости той или иной технологии.

То есть гонка технологий опасна? Но мы же не можем стоять на месте!

Наталья Касперская: И все-таки не стоит сразу включаться в гонку новых технологий. Сейчас нам навязывают чужую повестку. По сути, мы имеем дело с классическими ложными дилеммами. Нам следовало бы задумываться не над вопросом, как быстрее внедрить блокчейн в хозяйство, а над вопросом, какие проблемы и задачи есть в нашем народном хозяйстве, можно ли их решить средствами ИТ и какими именно, и уж потом - а не поможет ли тут нам в чем-то и блокчейн?

Но тогда мы всегда будем в положении догоняющих.

Наталья Касперская: Будем. Если постоянно будем задаваться вопросом, как быстрее внедрить очередную западную технологию (а не вопросом, какие у нас есть задачи и как их решать). Мы всегда будем в положении вторичного игрока. И заимствовать чужое, потому что оно уже готово. То есть вместо производителей будем потребителями чужих технологий. И дело тут не только в том, что придется все больше платить за чужое, мы будем становиться все более зависимыми.

Мы уже видим примеры того, что наша экономика, "подсевшая" на технологии предыдущих цифровых гонок - "Майкрософт", "Оракл", "Сименс", - внезапно оказывается очень зависимой и уязвимой в новую эпоху ухудшения отношений с США. Стоит американцам приказать - и крупные, красивые, публичные западные компании, которым мы верили, как себе, перестают выдавать обновления нашим корпорациям, отключают кредитные карты нашим банкам, отказываются работать в Крыму.

Новые технологии без должной кибергигиены усилят удаленный контроль и управление. Надо понимать, что все современные интернет-сервисы, девайсы, телевизоры, авто, самолеты, прокатные станы, нефтедобывающие комплексы постоянно связаны с Интернетом, скачивают обновления и управляются извне.

Так как нужно действовать?

Наталья Касперская: В условиях всеобщей медийной истерии по поводу новейших технологий важно сохранять трезвость ума и спокойствие. И еще не торопиться внедрить что угодно на пике популярности, а ждать "плато производительности" новых продуктов и платформ. Помнить о цифровом суверенитете как необходимом условии внедрения технологий.

Перспектива

Надо снизить зависимость от зарубежных технологий до 10 - 20 процентов

Так вы, Наталья Ивановна, предлагаете развивать российские технологии, не догоняя и не копируя других?

Наталья Касперская: Поставлена задача импортозамещения в области ИТ. В идеале к 2024 году мы могли бы снизить свою зависимость от иностранных технологий до 10-20 процентов, что вполне терпимо. Однако в связи с тем, что происходит постоянное появление новых технологий, реальная картина будет другой. Новые технологии вытесняют старые, а поскольку из-за спешки и моды внедряются в основном западные новинки, наша цифровая зависимость от США только растет. Если же новые технологии будут преимущественно отечественными, то к 2024 году мы как раз и получим ту самую независимость на 80-90 процентов.

Я вхожу в экспертный совет по отечественному программному обеспечению. За прошедшие 2,5 года работы убедилась, что у нас в стране есть огромное число интересных программных продуктов - талантливых, актуальных. В реестре отечественного ПО уже есть более 4000 отечественных программных продуктов. Это значит, мы можем развивать те или иные модные новые технологии практически полностью собственными силами. Большие данные - это очень чувствительная сфера, создающая много рисков нарушения прав граждан на защиту личной жизни, рисков слежки со стороны глобальных компаний и спецслужб иностранных государств. И здесь нам нужно использовать только свои продукты, у нас отличная научная база. Но необходимо законодательно обеспечить ограничение оборота больших пользовательских данных и персональных данных граждан РФ для иностранных компаний.