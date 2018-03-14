НАТО не запустит статью о коллективной обороне после обвинений Лондона

Организация Североатлантического договора не усматривает оснований для запуска Пятой статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне после обвинений Великобритании в адрес России по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Запуск Пятой статьи является диспропорциональным ответом на подобный инцидент, получить поддержку всех союзников будет невозможно. С большей вероятностью следует ожидать в ближайшее время проведения консультаций по безопасности в Совете НАТО в рамках Четвертой статьи Вашингтонского договора", - сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из стран НАТО в Брюсселе.

Пятая статья Устава НАТО предполагает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. При этой каждый член НАТО обязуется реализовывать ответные действия вплоть до "применения вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона". В свою очередь Статья 4 Устава предусматривает лишь проведение консультаций.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Терезы Мэй выступила в парламенте королевства, где практически обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она также заявила, что ожидает ответа из Москвы на обвинения до среды.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Великобританию обойтись без запугивания и не говорить на языке ультиматумов с ядерной державой. По ее словам, никто не может ставить России ультиматумы. Саму ситуацию вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Скрипаля она назвала "колоссальной международной провокацией".

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Предполагается, что они были отравлены веществом, которое идентифицировано как газ "Новичок". В настоящее время они, а также сотрудник полиции, также получивший отравление, находятся в больнице.