Назван современный смартфон с самым плохим аккумулятором

14.03.2018, 13:17 Текст: Антон Благовещенский

Смартфон Samsung Galaxy S9 занял последнее место в списке флагманских смартфонов по показателю времени автономной работы. Об этом говорится в исследовании, проведенном Phone Arena.

Названы самые мощные Android-смартфоны

Лидером рейтинга стал китайский Huawei Mate 10 Pro с показателем 12 часов 5 минут. Второе место занял Apple iPhone 8 Plus (10 часов 35 минут), на третьем оказался LG V30 (9 часов 34 минуты). Четвертое и пятое места заняли Google Pixel 2 XL (8 часов 57 минут) и OnePlus 5T (8 часов 51 минута).

Остальные места распределились следующим образом:

- Apple iPhone X (8 часов 41 минута)
- Google Pixel 2 (8 часов 40 минут)
- Apple iPhone 8 (8 часов 37 минут)
- Samsung Galaxy S8 (8 часов 22 минуты)
- Samsung Galaxy S9+ (8 часов 5 минут)
- Samsung Galaxy S8+ (8 часов)
- Samssung Galaxy Note8 (7 часов 50 минут)
- Samsung Galaxy S9 (7 часов 23 минуты)

Исследователи отмечают, что Galaxy S9+ проигрывает по показателю автономности базовой модели S9, несмотря на более емкую батарею - 3500 мАч против 3000 мАч.

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