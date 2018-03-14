Назван современный смартфон с самым плохим аккумулятором

Смартфон Samsung Galaxy S9 занял последнее место в списке флагманских смартфонов по показателю времени автономной работы. Об этом говорится в исследовании, проведенном Phone Arena.

Лидером рейтинга стал китайский Huawei Mate 10 Pro с показателем 12 часов 5 минут. Второе место занял Apple iPhone 8 Plus (10 часов 35 минут), на третьем оказался LG V30 (9 часов 34 минуты). Четвертое и пятое места заняли Google Pixel 2 XL (8 часов 57 минут) и OnePlus 5T (8 часов 51 минута).

Остальные места распределились следующим образом:



- Apple iPhone X (8 часов 41 минута)

- Google Pixel 2 (8 часов 40 минут)

- Apple iPhone 8 (8 часов 37 минут)

- Samsung Galaxy S8 (8 часов 22 минуты)

- Samsung Galaxy S9+ (8 часов 5 минут)

- Samsung Galaxy S8+ (8 часов)

- Samssung Galaxy Note8 (7 часов 50 минут)

- Samsung Galaxy S9 (7 часов 23 минуты)

Исследователи отмечают, что Galaxy S9+ проигрывает по показателю автономности базовой модели S9, несмотря на более емкую батарею - 3500 мАч против 3000 мАч.