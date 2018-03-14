Названа главная проблема интернета

14.03.2018, 18:04 Текст: Антон Благовещенский

Британский ученый Тимоти Бернерс-Ли, который считается одним из основателей интернета, обвинил крупные сетевые корпорации в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке.

В своем открытом письме он заявил, что такие компании, как Google, Facebook и Twitter, занимаются тем, что "контролируют, какие идеи и мнения люди будут видеть и делиться друг с другом".

"Некогда богатый выбор сайтов и блогов был смят весом нескольких доминирующих платформ", - подчеркнул он.

Бернерс-Ли также призвал политиков и предпринимателей сделать интернет-более доступным за счет открытия общественных сетей Wi-Fi.

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Кроме того, в интервью Financial Times "отец-основатель интернета" заявил, что при помощи необходимой нормативно-правовой базы можно ограничить власть крупных технокомпаний. Например, заставить социальные сети дать пользователям больше контроля над их собственными данными.

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