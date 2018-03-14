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14.03.2018 06:30
Рубрика: Экономика

Названы регионы, где стоит ждать снижения цен на жилье

Текст: Георгий Панин
Эксперты уже назвали 2018 год годом неопределенности на первичном рынке жилья из-за новых требований к застройщикам и недорогой ипотеки. Специально для "Российской газеты" Заур Алескеров, управляющий партнер LDD, оценил перспективы рынка жилья и назвал регионы, где недвижимость подешевеет.

Можно сразу сказать, что вряд ли мы увидим значительный рост рынка. Это связано с тем, что конкуренция, скорее всего, усилится, а вот рост спроса сравнительно низок, для того чтобы урегулировать баланс между количеством предлагаемой жилой площадей и платежеспособностью покупателей.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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С другой стороны, все-таки существует и несколько предпосылок к ускоренному увеличению спроса. Это планируемое очередное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, новая программа поддержки семей с двумя и более детей, которая предполагает ипотеку с пониженной ставкой. Не исключено, все это станет дополнительным стимулом роста спроса на рынке новостроек.

Вместе с тем ЦБ ужесточит правила выдачи займов, особенно с низким первоначальным взносом. Скорее всего, во втором полугодии 2018 года объем предложений может сократиться, так как в силу вступят поправки в 214-ФЗ, которые предполагают переход на проектное финансирование взамен долевого. В связи с отменой так называемой "долевки" многие девелоперы считают, что новая схема является более тяжелой для застройщиков и повлечет прибавку в цене на квартиры примерно на 15-20 процентов.

По некоторым оценкам, объем предложения в новом году, например, в Старой Москве увеличится с 3,7 млн за кв. м (по итогам на конец 2017 года) до 4,24 млн за кв. м (плюс 15 процентов). При этом спрос на купленное жилье, скорее всего, возрастет примерно на 3 процента.

Исходя из этого прогноза, можно сделать вывод, что объем предложения, как и прежде, будет расти быстрее, чем спрос. А разрыв между этими величинами несколько увеличится. На данный момент спрос ниже предложения примерно раза в три, а по итогам 2018 года этот показатель может вырасти еще.

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На ситуацию в российских регионах будут влиять различные факторы. Доходы населения, объемы строительства, политика местных властей. Например, снижение цен ожидается в Казани (минус 9,5 процента), Волгограде (минус 6 процентов), Екатеринбурге (минус 3,5 процента), Санкт-Петербурге (минус 2 процента), Сочи (минус один процент). В Хабаровске, вероятнее всего, стоимость квадратных метров останется прежней.

И еще. Сегодня большинство продавцов жилья понимают сложившуюся ситуацию, поэтому быстрее и легче идут на торг. Но доля покупок все равно продолжает расти в самом недорогом секторе (до 6 миллионов рублей). И, скорее всего, эта тенденция сохранится весь год.

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