Главные материалы
Материалы рубрики
Названы самые мощные Android-смартфоны
В Сети появился список самых высокопроизводительных смартфонов за февраль 2018 года. Рейтинг составил известный бенчмарк AnTuTu.
マジかよ— BBまどーし (@bb_madoshi) 13 марта 2018 г.
AnTuTu Releases Top 10 Best Performance Android Phones in February 2018, Huawei Still Leads https://t.co/1275uxhDbf @gizmochinaから
Эксперты сравнили производительность смартфонов под управлением новейших версий программного обеспечения Android. Больше всего баллов набрал Huawei Mate 10 и занял первое место, второе место в небольшим отставанием досталось Huawei Mate 10 Pro, а третье - Huawei Honor View 10. Четвертым стал смартфон на процессоре Snapdragon 835 - OnePlus 5, за ним следует OnePlus 5T.
На шестой позиции расположился Zero Nutia Z17 ZTE, а седьмую строчку занял Xiaomi Mi 6. Восьмое и девятое место достались флагманам Xiaomi - Mi 6 и Mi Mix 2. Замыкает список Galaxy Note 8. В будущем рейтинге появился новейший флагман Samsung Galaxy S9.