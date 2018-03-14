Названы самые мощные Android-смартфоны

14.03.2018, 10:17 Текст: Анна Баранова

В Сети появился список самых высокопроизводительных смартфонов за февраль 2018 года. Рейтинг составил известный бенчмарк AnTuTu.

Эксперты сравнили производительность смартфонов под управлением новейших версий программного обеспечения Android. Больше всего баллов набрал Huawei Mate 10 и занял первое место, второе место в небольшим отставанием досталось Huawei Mate 10 Pro, а третье - Huawei Honor View 10. Четвертым стал смартфон на процессоре Snapdragon 835 - OnePlus 5, за ним следует OnePlus 5T.

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На шестой позиции расположился Zero Nutia Z17 ZTE, а седьмую строчку занял Xiaomi Mi 6. Восьмое и девятое место достались флагманам Xiaomi - Mi 6 и Mi Mix 2. Замыкает список Galaxy Note 8. В будущем рейтинге появился новейший флагман Samsung Galaxy S9.

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