Но осталось ли в XXI веке в Бресте что-то аутентичное, имеющее прямую связь с "грабительским миром" из 1918-го? Сам уездный Брест-Литовск Гродненской губернии еще с августа 1915 года, когда отсюда ушли русские войска, фактически был городом-призраком. В легендарной Брестской крепости от тех зданий, где шли переговоры и подписывались документы, лишь руины - это следы героической обороны цитадели в 1941-м.
Однако не все утрачено безнадежно. Александр Вабищевич везет меня в деревню Скоки. С 1 сентября 1916 года по 10 мая 1918 года находящийся здесь дворец Немцевичей стал резиденцией главнокомандующего германским Восточным фронтом принца Леопольда Баварского (1846-1930). Существует даже версия о том, что подписание перемирия между большевиками и Центральными державами 2(15) декабря 1917 года произошло не в Брестской крепости, а в шести верстах от города - в Скоках. Реальные факты это предположение опровергают, но при этом резиденция принца к брестским переговорам причастна непосредственно, и посещать ее гостям Бреста стоит именно в этом качестве.
Именно в Скоках Леопольд Баварский устроил прием по случаю подписания перемирия с участием советской делегации в полном составе. Визит большевиков принц удостоил краткого упоминания в дневнике: "17 декабря, -1 , прекрасный солнечный зимний день, вечером стало холодно. На обед в Скоки прибыли ко мне все присутствующие руководители делегаций союзников рейха, а также все русские".
Лично убедился: дворец неплохо сохранился по сей день - благодаря тому, что в послевоенные годы здесь располагалась школа (боковые флигели в 1950-е годы разобрали на кирпич). С 2015 года в усадьбе открыт музей, а времена баварского принца и советских переговорщиков Каменева и Иоффе помнят дубовые ступени сохранившейся почти в первозданном виде лестницы на второй этаж.
1 После ухода русской армии в 1915 году 80% построек Бреста было разрушено. В конце 1918 года из довоенных почти 60 тысяч в городе проживало не более 7 тысяч человек.
2 На месте Белого дворца сегодня законсервированные руины - следы героического сопротивления в июне 1941-го бойцов 75-го отдельного разведбатальона 6-й стрелковой дивизии, которое возглавил рядовой Алексей Шугуров. Среди руин позднее нашли надпись "Умираем не срамя" и останки почти 140 человек...
3 Третьего марта 1918 года Брестский мир был подписан на территории крепости в трехэтажном Белом дворце в переоборудованном немцами обширном помещении, где ранее был зрительный зал с эстрадой и сценой.