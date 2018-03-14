Обозреватель "СОЮЗа" побывал там, где столетие назад был подписан Брестский договор

Любезно сопровождающий меня по историческим местам профессор Брестского госуниверситета имени А.С. Пушкина Александр Вабищевич рассказывает, что от города столетней давности мало что осталось. Уцелел ряд строений на железнодорожном вокзале, куда 3 декабря 1917 года приехала первая делегация большевиков. Правда, по словам очевидца, на станции наблюдалась "картина разрушения - вокзал закрыт для движения, крыша его разрушена".

1918 год. Заседание мирной конференции в Брест-литовске, где был заключен мир между Советской Россией и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. Фото: wikipedia.org

Но осталось ли в XXI веке в Бресте что-то аутентичное, имеющее прямую связь с "грабительским миром" из 1918-го? Сам уездный Брест-Литовск Гродненской губернии еще с августа 1915 года, когда отсюда ушли русские войска, фактически был городом-призраком. В легендарной Брестской крепости от тех зданий, где шли переговоры и подписывались документы, лишь руины - это следы героической обороны цитадели в 1941-м.

Однако не все утрачено безнадежно. Александр Вабищевич везет меня в деревню Скоки. С 1 сентября 1916 года по 10 мая 1918 года находящийся здесь дворец Немцевичей стал резиденцией главнокомандующего германским Восточным фронтом принца Леопольда Баварского (1846-1930). Существует даже версия о том, что подписание перемирия между большевиками и Центральными державами 2(15) декабря 1917 года произошло не в Брестской крепости, а в шести верстах от города - в Скоках. Реальные факты это предположение опровергают, но при этом резиденция принца к брестским переговорам причастна непосредственно, и посещать ее гостям Бреста стоит именно в этом качестве.

Именно в Скоках Леопольд Баварский устроил прием по случаю подписания перемирия с участием советской делегации в полном составе. Визит большевиков принц удостоил краткого упоминания в дневнике: "17 декабря, -1 , прекрасный солнечный зимний день, вечером стало холодно. На обед в Скоки прибыли ко мне все присутствующие руководители делегаций союзников рейха, а также все русские".

Лично убедился: дворец неплохо сохранился по сей день - благодаря тому, что в послевоенные годы здесь располагалась школа (боковые флигели в 1950-е годы разобрали на кирпич). С 2015 года в усадьбе открыт музей, а времена баварского принца и советских переговорщиков Каменева и Иоффе помнят дубовые ступени сохранившейся почти в первозданном виде лестницы на второй этаж.

Три факта о Бресте столетней давности

1 После ухода русской армии в 1915 году 80% построек Бреста было разрушено. В конце 1918 года из довоенных почти 60 тысяч в городе проживало не более 7 тысяч человек.

2 На месте Белого дворца сегодня законсервированные руины - следы героического сопротивления в июне 1941-го бойцов 75-го отдельного разведбатальона 6-й стрелковой дивизии, которое возглавил рядовой Алексей Шугуров. Среди руин позднее нашли надпись "Умираем не срамя" и останки почти 140 человек...

3 Третьего марта 1918 года Брестский мир был подписан на территории крепости в трехэтажном Белом дворце в переоборудованном немцами обширном помещении, где ранее был зрительный зал с эстрадой и сценой.