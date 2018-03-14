ООН назвала самые счастливые страны мира

Обнародован ежегодный доклад The World Hapiness Report. На первом месте в нем оказалась Финляндия, на втором - Норвегия. Также в десятку самых счастливых государств вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Исследования на эту тему проводятся с 2012 года. Доклад готовят специалисты из двух подразделений под эгидой ООН - Сеть решений по устойчивому развитию и Совет по всемирному процветанию. Документ составлен на основании мнений группы независимых экспертов. В ходе подготовки сравниваются ряд показателей 156 стран. Ключевыми факторами являются уровень благополучия и удовлетворенность жизнью. Есть и нововведение - в этом году составители учли мнение мигрантов.

В прошлогоднем докладе самой счастливой страной была названа Норвегия, а Финляндия заняла лишь пятое место. Также в нынешнем докладе США опустились с 14-го на 18-е место.