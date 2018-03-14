Определились все четвертьфиналисты Кубка Гагарина

Стали известны четвертьфиналисты Кубка Гагарина-2018. Все пары определились после того, как уфимский "Салават Юлаев" выбил из борьбы омский "Авангард".

Сегодня в седьмом матче серии "СЮ" одержал победу в овертайме со счетом 3:2 и выиграл серию 4-3. Теперь команде Эркки Вестерлунда предстоит встретиться с челябинским "Трактором", который оставил за бортом турнира "Нефтехимик". Другую пару полуфинала Восточной конференции составят казанский "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург".

В Западной конференции, напомним, петербургский СКА сразится с ярославским "Локомотивом". Соперником московского ЦСКА станет финский "Йокерит".

Первые матчи четвертьфинала Кубка Гагарина состоятся 16 марта. Игры запланированы также на 17, 19 и 20 марта, а при необходимости - на 23, 25 и 27 марта.