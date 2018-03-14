Патриарх Кирилл представил свою новую книгу "О смыслах". Это сборник его цитат из проповедей, речей, выступлений и интервью. Слово, которым патриарх предварял новое издание, неожиданно "умаляло" и автора, и книгу. Он посетовал на изобилие информации, обрушивающейся на современного человека и практически лишающей его возможности читать длинные тексты.

- Я сам себя ловлю на этом, - сказал он. - Вот сегодня утром я стал читать замечательную книгу великого философа Владимира Соловьева. Прочитал несколько страниц и понял, что я эту книгу раньше никогда не читал. И - при всем моем интересе - никогда в своей жизни не прочитаю.

Как раз по причине "длинного текста", обрекающего человека с дефицитом времени, либо "читать по диагонали и что-то там быстренько брать", либо честно признаваться себе, что "я эту книгу уже никогда не прочитаю".

- Потому что большие книги, особенно если это нехудожественная литература, требуют к себе большого внимания и усилий, а у современного человека времени просто нет, - с сожалением пояснил патриарх и поблагодарил автора идеи издать его собственные труды в виде цитат.

Несмотря на некоторое естественное для интеллектуалов внутреннее несогласие с патриархом, решившим смириться с невозможностью долгого чтения, его новая книга - на самом деле очень удачное решение. Это вовсе не сборник цитат, а хорошо рубрицированные эссе, напоминающие сквозь века любимый в Церкви жанр "Древнего патерика".

Иногда эти цитаты занимают несколько страниц, иногда полстраницы, но они не измеряются "битами" информации и не состоят из отдельных эффектных фраз, подлежащих запоминанию. Это не отрывки текста и не обрывки смысла, а всякий раз - цельное высказывание, в котором хорошо прочитывается его интенция. Ты чувствуешь и понимаешь, что руководило тем, кто на эту тему рассуждает. Это обоснованные опытом или логикой мысли и рассуждения на самые нерасхожие, но важные темы. "Ад. Врач. Духовное зрение. Кротость и смирение. Враг. Власть. Неведение. Модернизация".

"Кротость и смирение не являются синонимом слабости, это синоним счастья", - такое стоит запомнить хотя бы потому, что счастья хотят все. Или "История спасения - это интерактивная история, в которой каждый находится в диалоге с Богом". Или "Семья есть Божественное установление".

Выступая на празднике по случаю Дня православной книги, патриарх Кирилл также призвал не игнорировать печатную книгу даже в компьютерный век. Она, по его мнению, не должна быть отодвинута. Потому что быстро полученная в Интернете информация обычно так же быстро нас покидает. А получение информации из книги, обычно сопровождающееся усилиями - выписки, пометки на полях, - по словам патриарха, "целый процесс, и чем больше усилие, тем сильнее отпечатывается все то, что вы увидели, почувствовали, узнали из книги, в вашем сознании". Воздав должное подвигу первопечатников, и в частности Ивана Федорова, он сравнил появление книгопечатания в XVI веке с появлением Интернета в наши дни.