Песков рассказал о последствиях смены госсекретаря США

Отношения России и США вряд ли станут хуже со сменой госсекретаря - уже некуда. Но надежда на конструктив остается всегда.

В Кремле прокомментировали увольнение госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Вряд ли можно упасть ниже пола", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать будущее российско-американских отношений при новом госсекретаре. "В этом плане опасаться дальнейшего ухудшения вряд ли приходится", - сказал он.

"Но в любом случае, конечно, остается надежда на конструктивизм, на трезвый подход. Эта надежда остается всегда", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что на место госсекретаря США выдвинута кандидатура Майкла Помпео - директора ЦРУ.