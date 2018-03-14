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14.03.2018 13:14
Рубрика: Власть

В Кремле сообщили об ответных мерах, если RT лишат лицензии в Британии

Текст: Кира Латухина (Крым)

Москва примет ответные меры в отношении британских СМИ, если RT запретят вещание на территории Великобритании, подтвердили в Кремле.

Фото: EPA
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"Любые незаконные действия в отношении любого средства массовой информации РФ в Великобритании, конечно же, приведут к ответным шагам на основе принципа взаимности", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это будут шаги, которые наилучшим образом будут отвечать интересам Российской Федерации", - не стал конкретизировать представитель Кремля.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские СМИ не будут работать в России, если Лондон введет санкции в отношении телеканала Russia Today.

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