В Кремле сообщили об ответных мерах, если RT лишат лицензии в Британии

Москва примет ответные меры в отношении британских СМИ, если RT запретят вещание на территории Великобритании, подтвердили в Кремле.

"Любые незаконные действия в отношении любого средства массовой информации РФ в Великобритании, конечно же, приведут к ответным шагам на основе принципа взаимности", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это будут шаги, которые наилучшим образом будут отвечать интересам Российской Федерации", - не стал конкретизировать представитель Кремля.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские СМИ не будут работать в России, если Лондон введет санкции в отношении телеканала Russia Today.